Trinny Woodall i Susannah Constantine zyskały sporą popularność za sprawą modowego programu o metamorfozach. Przed laty głośno było o nich także w Polsce, ponieważ show ekspertek było emitowane w stacji TVN Style. Specjalistki od kobiecych metamorfoz przyleciały też do naszego kraju. W 2011 roku nagrały program, podczas którego doradzały Polkom w czterech największych miastach Polski. Teraz okazuje się, że Trinny i Susannach mają swoje dumne następczynie. W branży właśnie zadebiutowały ich córki.

Córki Trinny i Susannah udzieliły wywiadu. Tak wspominają karierę mam

Obie stylistki chętnie pokazywały się ostatnio w towarzystwie córek. Teraz wyszło na jaw, że 21-letnia Lyla Elichaoff i 23-letnia Esme Bertelsen zdecydowały się na wspólną sesję zdjęciową i pierwszy wywiad. Duet córek Trinny i Susannach pokazał się na okładce najnowszego wydaniu magazynu "Tatler". W rozmowie Lyla i Esme wspominają, że nie oglądały programów swoich mam, ale jeździły z nimi po różnych europejskich krajach i mogły podglądać, jak stylistki doradzają kobietom. Wspomiały m.in. o pobycie w Polsce i Szwecji. - Miałam jakieś sześć, może siedem lat. To było w jakimś kraju w Europie, ale nie pamiętam w którym. Jedna kobieta chciała wyglądać jak Hannah Montana i nikt oprócz mnie nie wiedział, kto to był, więc musiałam pomóc - wspomina Lyla. Córki stylistek mogą poszczycić się także prestiżowym wykształceniem. Esme skończyła historię sztuki na uniwersytecie w Bristolu i skupia się na karierze malarskiej i producenckiej. Za to córka Trinny studiuje komunikację i media cyfrowe na uniwersytecie IE w Madrycie.

Co dziś słychać u Trinnny i Susannah? Stylistki dalej rozwijają swoje kariery

Czym dziś zajmują się słynne brytyjskie stylistki? Trinny Woodall ma własną markę kosmetyczną i prężnie prowadzi kanał na YouTube, a Susannah Constantine wydaje książki i nagrywa podcasty. W 2022 roku na rynku pojawił się jej życiorys. W książce "Ready for absolutely nothing" opowiada o swojej karierze, życiu i kulisach show-biznesu.