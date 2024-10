Iron Maiden to jeden z najbardziej cenionych heavymetalowych zespołów na świecie. Kapela jest kojarzona głównie z Brucem Dickinsonem, który od lat jest głównym wokalistą kapeli. Na samum początku działalności grupy funkcję lidera pełnił jednak Paul Andrews, znany jako Paul Di'Anno. Niestety, w poniedziałek 21 października media poinformowały o śmierci muzyka.

Paul Di'Anno zmarł w wieku 66 lat. Były wokalista Iron Maiden do końca koncertował

Paul Di'Anno był głównym wokalistą Iron Maiden w latach 1979-1981. Później jego miejsce zajął Bruce Dickinson, jednak muzyk nie zrezygnował z kariery wokalnej. Występował później w kilku innych zespołach, a także solo. Z grupą Iron Maiden nagrał dwa albumy, w tym kultowy "Killers"z 1981 roku. Od kilku lat Di'Anno miał jednak poważne problemy zdrowotne. Przeszedł sepsę, zmagał się też z konsekwencjami licznych wypadków motocyklowych, które spowodowały trwałe uszkodzenia kolan. Muzyk przeszedł wiele operacji i od dłuższego czasu koncertował, poruszając się na wózku inwalidzkim. Nie zamierzał rezygnować jednak z występów. Od 2023 roku zagrał ponad 100 koncertów na całym świecie. Artysta zmarł w poniedziałek 21 października w swoim domu w Salisbury, położonym w hrabstwie Wiltshire w południowo-zachodniej Anglii. Wiadomość o śmierci wokalisty przekazała rodzina.

Nie żyje Paul Di'Anno. Członkowie Iron Maiden pożegnali przyjaciela we wzruszających słowach

Pomimo iż zawodowo drogi Paul Di’Anno i pozostałych członków Iron Maiden rozeszły się ponad 40 lat temu, pozostali w dobrych stosunkach. Muzycy kapeli pożegnali zmarłego kolegę we wzruszających słowach. "Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci Paula Di’Anno. Wkład Paula w Iron Maiden był ogromny, to on pomógł nam skierować nas na ścieżkę, którą podążamy jako zespół przez prawie pięć dekad (...) Byliśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy nadrobić zaległości kilka lat temu i ponownie spędzić z nim czas. W imieniu zespołu, Roda i Andy’ego oraz całego Iron Maiden składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim przyjaciołom Paula. Spoczywaj w pokoju Paul" - czytamy na instagramowym profilu grupy.