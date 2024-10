W środę 16 października w mediach społecznościowych pojawiła się niezwykle smutna informacja. Świat dowiedział się o tragicznej śmierci Liama Payne'a. Piosenkarz spadł z trzeciego piętra hotelu Casa Sur. Mrożąca krew w żyłach cena rozegrała się w Buenos Aires. Wcześniej pojawiały się doniesienia o niepokojącym zachowaniu muzyka. Payne zniszczył pokój pod wpływem agresji, przez co pracownicy hotelu byli zmuszeni wezwać policję. Payne miał "zachowywać się nieobliczalnie". Teraz do sieci trafiły wyniki badań toksykologicznych zmarłego.

REKLAMA

Są wyniki badań toksykologicznych Liama Payne'a. W końcu prawda wyszła na jaw

Śmierć Liama Payne'a wstrząsnęła całym światem. Ujawniono już wyniki sekcji zwłok muzyka. Teraz na jaw wyszły nowe ustalenia. W sieci pojawiły się informacje na temat badania toksykologicznego. Okazało się, że w jego organizmie wykryto szereg substancji psychoaktywnych. Jak podaje ABC News, były to między innymi kokaina, benzodiazepinę (rodzaj środka uspokajającego) oraz ecstasy. Ciało Liama Payne'a póki co pozostanie w Argentynie, z uwagi na fakt, że należy przeprowadzić pełną sekcję zwłok.

Harry Styles pożegnał Liama Payne'a. Zadedykował mu wpis w mediach społecznościowych

Harry Styles postanowił napisać specjalny post zadedykowany Liamowi. Artysta opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym podkreślił, że informacja o śmierci kolegi z zespołu bardzo go dotknęła. Nazwał Payne'a swoim przyjacielem. "Jestem naprawdę zdruzgotany odejściem Liama. Najbardziej cieszyło go sprawianie radości innym ludziom i był to zaszczyt dla mnie, że mogłem być obok niego, kiedy to robił. Żył z sercem na dłoni, miał energię do życia, która była zaraźliwa. Był ciepły, wspierający i niesamowicie kochający. Lata, które spędziliśmy razem, na zawsze pozostaną jednymi z najcenniejszych w moim życiu. Zawsze będę za tobą tęsknić, mój kochany przyjacielu" - napisał Harry na Instagramie. Muzyk złożył także kondolencje rodzinie Liama Payne'a.

Zobacz wideo Czy Magda Stępień jest teraz szczęśliwa? Mówi o żałobie

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.