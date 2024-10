Colin Farrell to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood. Niedawno skończył pracę na planie serialu "Pingwin". Prawdopodobnie niedługo ponownie wcieli się w tę postać w drugiej części "Batmana". W związku z promocją produkcji od platformy Max Farrell udziela wielu wywiadów. Niedawno odbył ciekawą rozmowę z Daily Mail, w której otwarcie opowiedział o swojej walce o trzeźwość. Aktor nie ukrywał, że kluczowa w tym procesie okazała się pomoc jego chorego syna.

Colin Farrell nie wstydzi się mówić o swoich problemach. "James miał dwa lata, kiedy wytrzeźwiałem"

Syn Colina Farrella, James, choruje na zespół Angelmana, który jest rzadkim zaburzeniem neuorgenetycznym, wpływającym na układ nerwowy i powodującym niepełnosprawność rozwojową i intelektualną. Aktor w wywiadzie z portalem wyznał, że to właśnie choroba syna pozwoliła mu zrozumieć, co tak naprawdę jest istotne w życiu. "To, co napędzało mnie w walce o odstawienie alkoholu, narkotyków i tych wszystkich rzeczy, to świadomość, że mój syn ma problemy zdrowotne. James miał dwa lata, kiedy wytrzeźwiałem. Wszystkie dzieci potrzebują swoich rodziców - albo rodzica, dziadka, albo kogoś innego - aby się nimi opiekować. (...) Jedną z rzeczy, których nauczył mnie James, było to, aby uzyskać w sobie pragnienie życia, nawet jeśli początkowo chodziło bardziej o to, że myślałem, że chcę żyć, aby być przy nim" - wyznał.

Rodzina Colina Farrella zmagała się z problemem nietrzeźwości od pokoleń. On jako pierwszy powiedział "dość"

Portal Page Six donosi, że Farrell w młodości miał wypijać tygodniowo 60 litrów piwa, 12 butelek wina i trzy butelki Jacka Danielsa. Aktor wyznał w 2022 roku w wywiadzie z Variety, że problem alkoholowy był w jego rodzinie "przekazywany" z pokolenia na pokolenie. Farrell postanowił jednak zawalczyć o siebie i w 2005 roku zgłosił się na odwyk. Od tej pory trzeźwość zawsze stawia na pierwszym miejscu. W 2018 roku ponownie miał zgłosić się na kontrolę, już nie z powodu problemów, a w celu upewnienia się, że już nigdy nie wróci do dawnych zachowań. ZOBACZ TEŻ: Colin Farrell rzadko to robi. Rozgadał się o synu! Na to zwrócił uwagę. "Proszę cię tato..."

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.