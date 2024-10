Media obiegła smutna wiadomość o śmierci 27-letniej influencerki Rachel Yaffe, która chorowała na nowotwór wątroby. Kobieta o swoich zmaganiach z chorobą regularnie opowiadała na platformie TikTok i zyskała spora popularność w sieci. Yaffe zmarła 11 października. Przez ostatnie lata media społecznościowe były jej pamiętnikiem, gdzie dzieliła się poszczególnymi etapami leczenia i opowiadała o swojej chorobie. Zaledwie kilka tygodni przed śmiercią umieściła w mediach społecznościowych poruszające wideo, gdzie wspomniała, że każdego dnia stara się skupić na pozytywach.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda lat 90. jest poważnie chora. Wykryto u niej stwardnienie rozsiane [WYWIAD PLOTKA]

Nie żyje Rachel Yaffe. Niedawno relacjonowała w sieci swój stan zdrowia

Pochodząca z Nowego Jorku Rachel Yaffe na swoim koncie na TikToku "@rachelkyaffe" regularnie opowiadała o swoich zmaganiach z nowotworem wątroby. Jej konto obserwuje ponad 55 tys. internautów, którzy bardzo mocno jej kibicowali i liczyli na to, że terapia w końcu przyniesie efekty i Yaffe będzie mogła cieszyć się długim życiem. Influencerka na kilka tygodni przed śmiercią opublikowała w sieci nagranie, w którym opowiedziała o tym, jak radzi sobie w gorsze dni. - Wróciłam do mojego mieszkania w Nowym Jorku i bardzo się z tego cieszę. Nie ma to jak własna przestrzeń - podkreśliła Yaffe. Influencerka wyznała, że obecność rodziny i przyjaciół bardzo pomaga jej radzić sobie z chorobą, ale w ostatnim czasie osłabła przez radioterapię i wstanie każdego ranka stanowi dla niej nie lada wyzwanie. Yaffe podkreśliła, że przestrzega też bardzo ścisłej diety. Ze swoimi fanami podzieliła się jej sposobem na zachowanie psychicznej równowagi.

To, co się teraz dzieje jest dla mnie sporym wyzwaniem zarówno dla mojego ciała, jak i dla mojej psychiki, ale pracuję nad tym, aby skupiać się na drobnych rzeczach, które przynoszą mi radość. Moje zdrowie psychiczne jest teraz dla mnie priorytetem

- relacjonowała influencerka na kilka tygodni przed śmiercią.

Rachel YaffeOtwórz galerię

Nie żyje Rachel Yaffe. Fani influencerki są roztrzęsieni tragicznymi wieściami. "Byłaś taka młoda"

Kiedy media obiegła wiadomość o śmierci Rachel Yafffe fani postanowili w komentarzach pod ostatnim nagraniem na jej koncie na Tiktoku opublikować kondolencje. Widać, że miała zgromadzoną wokół siebie serdeczną społeczność, dla której wieści o jej odejściu były ogromnym ciosem. "Spoczywaj w pokoju. Byłaś taka młodziutka", "Jestem przytłoczona tymi dewastującymi wieściami. Byłaś światłem i przepiękną duszą. Dziękuje, że dzieliłaś się z nami tym, co przeżywasz. Najszczersze kondolencje dla całej twojej rodziny. Spoczywaj w pokoju" - czytamy w komentarzach.