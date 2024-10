Zaledwie dwa miesiące temu informowaliśmy o śmierci partnerki Clinta Eastwooda - Christiny Sandery. Kobieta zmarła w wieku 61 lat. "New York Post" powołując się na przedstawiciela Departamentu Zdrowia Hrabstwa Monterey, donosił, że kobieta miała atak serca. Za bezpośrednią przyczynę zgonu uznano zaś arytmię. "Była cudowną, troskliwą kobietą i będzie mi jej bardzo brakować" - pisał wówczas Eastwood. Dla wielu osób powrót do życia towarzyskiego po tak krótkim czasie wydawałby się niemożliwy. Clint bierze jednak garściami z tego, co daje mu życie.

Clint Eastwood przyłapany z nową dziewczyną. "Chce cieszyć się pełnią życia"

O nowym związku gwiazdora poinformował portal RadarOnline.com. Para miała zostać zauważona w jednym z kalifornijskich hoteli. "Eastwood ma już 94 lata i wie, że musi w pełni cieszyć się z życia. Chce mieć partnerkę. Swoją nową miłość już przedstawił wąskiemu gronu" - mówiło portalowi anonimowe źródło. Z kolei serwis Atlanta Black Star donosi, że osoby z bliskiego otoczenia aktora miały nadzieję, że Clint szybko zaangażuje się w kolejną relację. Według nich izolacja po śmierci ukochanej uczyniłaby go "jeszcze większym odludkiem, niż jest teraz".

Clint Eastwood niedawno wydał swoją 27-letnią córkę za mąż! O tym weselu pisali wszyscy

Morgan - najmłodsza córka Eastwooda wzięła ślub z Tannerem Koopmansem w posiadłości swojego ojca w Kalifornii. Ceremonia odbyła się w plenerze, pod kwiecistą bramą. Ciężarna panna młoda miała na sobie dosyć skromną sukienkę ze spuszczonymi ramionami. Skromne nie było za to samo wesele. Stoły uginały się pod licznymi dekoracjami. Były żywe kwiaty, różnego rodzaju świece i złote puchary. Ślub wywołał w mediach mnóstwo szumu. Panna młoda nie mogła opędzić się od gratulacji fanów. "Jeśli istnieje coś takiego jak perfekcja, to wszyscy właśnie tego doświadczyliśmy. Jesteście "najbardziej" niesamowitą parą po tej stronie księżyca. Kochamy was" - pisali. ZOBACZ TEŻ: Przed Deep kontra Heard była afera Clinta Eastwooda. Ten konflikt rozpalał media. W grze walka o 70 mln dolarów