Kanye West jest w centrum głośnej afery. Jego dawna współpracownica Lauren Pisciotta złożyła przeciwko niemu pozew. Jak przekazał "Daily Mail", oskarża rapera m.in. o nękanie seksualne i stalking. Twierdzi także, że West miał w niewłaściwy sposób traktować swoje pracownice. To jednak nie wszystko. W pozwie miały znaleźć się szokujące informacje na temat propozycji, które Kanye West rzekomo składał matce swojej partnerki Bianki Censori.

Kanye West chciał iść do łóżka z matką Bianki Censori?

Jak informuje "Daily Mail", w pozwie Lauren Pisciotty miały znaleźć się screeny wiadomości, które Kanye West miał wysyłać Biance Censori we wrześniu 2022 roku. W rozmowie raper miał przekazać Censori, że chciałby pójść do łóżka z jej matką. "Powinienem dodać, że miałem na myśli, że chcę, żebyś to obserwowała" - miał pisać West. Pochodząca z Australii Censori, która pracowała dla rapera, przebywała wtedy w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy pracowniczej. "Daily Mail" nie przekazał, jak dokładnie Censori miała zareagować na propozycję Westa. Z relacji Pisciotty wynika jednak, że "odpowiedziała na wiadomości, ponieważ był to sposób, aby ona i inne pracownice mogły zachować wizy".

Matka Bianki Censori pytana o doniesienia

Lauren Pisciotta w pozwie twierdziła, że sytuacja miała powtarzać się kilkukrotnie. Przedstawiciele "Daily Mail Australia" poprosili matkę Bianki Censori, Alexandrę, o komentarz w sprawie szokujących doniesień. Kobieta nie chciała jednak zbyt wiele mówić na ten temat. Odparła, że "nie chce być wciągana w najnowsze doniesienia na temat zięcia i prosi o uszanowanie prywatności".

Bianca Censori i Kanye West poznali się, gdy architekta rozpoczęła pracę przy należącej do rapera marce Yeezy. Na początku 2023 roku media obiegła informacja, że para wzięła ślub, jednak ceremonia rzekomo miała nie być ważna w świetle prawa. W październiku ubiegłego roku "Daily Mail" dotarł jednak do dokumentów, z których wynika, że para zawarła legalny ślub. Ujawniono także że miał miejsce w grudniu 2022 roku.

