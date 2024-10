Olivia Rodrigo ma dopiero 21 lat, a już zebrała rzesze fanów. Wokalistka od kilku lat prowadzi niezwykle udaną karierę muzyczną. Artystka znana z takich hitów, jak "Vampire" czy "Drivers License", często koncertuje. 14 października piosenkarka wystąpiła w Melbourne. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo słuchaczy. Fani zaskoczyli Olivię niezwykle długim aplauzem. Gwiazda była zachwycona. Chciała poświęcić uwagę gościom z każdej strony. W pewnym momencie pewnym krokiem przemierzała scenę. Wtedy doszło do dramatycznej sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Alicja Szemplińska zaśpiewała utwór Olivii Rodrigo. Jak poradziła sobie z coverem?

Olivia Rodrigo zaliczyła bolesny upadek. Dramatyczna scena rozegrała się podczas występu

Olivia Rodrigo podczas występu na scenie wpadła do otwartej zapadni. "Dziura" była przygotowana w ramach wymiany stylizacji. Prawdopodobnie przez przypadek nie została domknięta. 21-latka zaliczyła mocny upadek. Zdążyła jednak złapać się za krawędź sceny. Bez pomocy wspięła się z powrotem do fanów. - O mój Boże! To było zabawne, nic mi nie jest! Czasami jest po prostu dziura w scenie, ok... na czym skończyłam? - wykrzyknęła rozbawiona sytuacją Olivia. Fanom jednak nie było do śmiechu. Bardzo się przestraszyli. "Mam nadzieję, że nic jej nie jest", "Ktoś chyba straci pracę", "Na pewno się przestraszyła", "Straszne! Dlaczego ekipa tego nie zamknęła?" - czytamy pod filmikiem na platformie X.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii. Otwórz galerię

Nie tylko Olivia Rodrigo. Taka sama sytuacja przed laty przydarzyła się Shanii Twain

Upadki zdarzają się wielu osobom. Przekonała się o tym również Shania Twain. Niedawno kobieta zagrała koncert w Chicago. Znana piosenkarka występowała na scenie w Tinley Park. Na wydarzeniu pojawiły się tłumy fanów. Wydawać by się mogło, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Niestety, prawda była zupełnie inna. W trakcie wykonywania piosenki "Don't Be Stupid" wokalistka pewnym krokiem krążyła po scenie. Nagle gwiazda się poślizgnęła. Całość skończyła się bolesnym upadkiem. Shania nie przestała jednak śpiewać Fani byli pod ogromnym wrażeniem "Upadła z gracją, natychmiast wstała i nie przerwała występu", "Shania to prawdziwa królowa pełna klasy" - czytamy w komentarzach pod nagraniem. ZOBACZ TEŻ: Olivia Rodrigo naśladuje Britney Spears? Młoda gwiazdka ma taką samą sukienkę jak księżniczka popu