R. Kelly to amerykański wokalista i producent, który słynie nie tylko ze swojej muzyki. Ma na koncie dwa wyroki skazujące m.in. za handel ludźmi oraz prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Z więzienia wyjdzie dopiero w 2045 roku. Nowe informacje o artyście ujrzały światło dzienne dzięki dokumentowi "R. Kelly's Karma: A Daughter's Journey", który niedawno miał premierę. Głos zabrała córka muzyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Tych przestępstw boimy się najbardziej. Więzienna moralność?

Córka R. Kelly'ego szczerze o trudnych doświadczeniach. "Walczę z tym do tej pory"

Buku Abi to córka R. Kelly'ego. Kobieta wyjawiła w dokumencie, że ojciec miał ją molestować, gdy była małą dziewczynką. - Pamiętam, jak się przebudziłam i dotykał mnie (...) Nie wiedziałam, co zrobić, więc po prostu leżałam i udawałam, że śpię - powiedziała. Buku Abi dodała, że gdy skończyła dziesięć lat, o wszystkim opowiedziała mamie. - Bałam się - wyznała. Kobieta i jej córka złożyły nawet zeznania, w których ich dane zostały ukryte. Buki Abi nie ukrywa, że trudne doświadczenia zostały z nią do dziś. -Naprawdę czuję, że ta jedna milisekunda kompletnie odmieniła moje życie i to, kim jestem. Zmienił się ten blask, ta iskierka, którą w sobie nosiłam. (...) Walczę z tym do tej pory - wyznała przed kamerami.

Magazyn "People" skontaktował się z prawnikiem R. Kelly'ego. Ten miał jasne stanowisko. "Pan Kelly stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom. Jego była żona wysunęła to samo oskarżenie wiele lat temu, zostało ono zbadane przez Illinois Department of Children & Family Services i okazało się bezpodstawne. A "filmowcy", kimkolwiek są, nie skontaktowali się z panem Kellym ani jego zespołem, aby pozwolić mu zaprzeczyć tym krzywdzącym twierdzeniom" - skwitował swoją wypowiedź.

Córka R. Kelly'ego opublikowała wpis. Tłumaczy swoją decyzję

Po emisji dokumentu córka muzyka postanowiła zabrać głos w mediach społecznościowych. Wyjawiła, dlaczego zdecydowała się opowiedzieć o traumatycznych doświadczeniach przed kamerami. "Nie jestem zła. Nie szukam zemsty. Nie szukam władzy. Nie obchodzą mnie opinie ludzi. Dobre czy złe. I mówię to z ogromnym szacunkiem. Zrobiłam to dla siebie, zrobiłam to dla mojego syna. Zrobiłam to dla własnego spokoju. Zrobiłam to dla tych, którzy mnie kochają i znają, ale nigdy nie rozumieli, jak dorastałam. Zrobiłam to, by uhonorować prawdę. Zrobiłam to, by spojrzeć w oczy mojemu największemu demonowi i powiedzieć mu, że to koniec" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Małżeństwo Lopez i Afflecka skończyło się przez Diddy'ego? Aktor miał dostać od FBI szokujące nagranie

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.