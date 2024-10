Usher miał 15 lat, kiedy zamieszkał z Diddym. Opowiedział o orgiach, które tam widział. Na tym nie koniec

Usher to amerykański wokalista z dużym dorobkiem artystycznym. To on pomógł Justinowi Bieberowi na początku kariery; był jego mentorem oraz producentem. Obecnie Usher ma 45 lat i poza działalnością artystyczną skupia się na rodzinie. Wcześniej uczestniczył w wielu imprezach z celebrytami, między innymi z Diddym, który jest oskarżany o popełnienie wielu przestępstw. Przypomnijmy, że niedawno mówiono o tym, że Sean Combs miał wykorzystać seksualnie dziewięciolatka, który odwiedził go z racji przesłuchania w studiu Bad Boy Records w Nowym Jorku. Ofiar o podobnym opisie ma być o wiele więcej. Teraz w mediach wraca się do okresu, kiedy Usher był jeszcze nastolatkiem. To właśnie wtedy poznał Seana Combsa.

Usher został wysłany do Diddy'ego. Dlaczego znalazł się u starszego rapera o mrocznej przeszłości?

Nastoletni Usher miał poznać Diddy'ego przez producenta muzycznego o pseudonimie L.A. Reid. Najpierw podpisał z 14-letnim, początkującym raperem kontrakt dla LaFace Records w 1993 roku, a następnie wydał jego pierwszy singiel "Call Me a Mack". To jednak nie było wystarczające dla rozwoju działalności Ushera i dlatego L.A. Reid zwrócił się o pomoc do kolegi z branży Seana Combsa. Zapytał się go, czy udzieli lekcji młodemu Usherowi i przekaże mu kluczowe wskazówki, niezbędne do podboju świata hip-hopu. Młody Usher zamieszkał z Diddym i zetknął się, jak relacjonował, z "bardzo dzikimi rzeczami". Nie życzyłby takiego doświadczenia swoim dzieciom. - To było dość szalone. To było szalone. Działy się tam bardzo ciekawe rzeczy i niekoniecznie to rozumiałem - mówił Usher po latach w "The Howard Stern Show".

Usher relacjonuje, co zobaczył przez mieszkanie z Diddym. Mówi o orgiach

W dawnej rozmowie z magazynem "Rolling Stone" raper wyznał, że Diddy pokazał mu, co tak naprawdę dzieje się za kulisami pracy w branży muzycznej. "Seks jest tak gorący w tej branży, człowieku" - przekazał Usher. "Zawsze były dziewczyny. Otwierałeś drzwi i widziałeś kogoś, kto to robił, albo kilka osób w pokoju uprawiających orgię. Nigdy nie wiedziałeś, co się wydarzy" - relacjonował. Warto zaznaczyć, że to właśnie Usher odpowiada za zapoznanie Diddy'ego z innym gwiazdorem, czyli Justinem Bieberem, który przez starszego muzyka miał przeżyć piekło.