Od kilku miesięcy fani Lizzo obserwują, jak spektakularną metamorfozę przechodzi amerykańska piosenkarka. W dyskusji nad zaskakującą przemianą sylwetki, kobietę oskarżano nawet o stosowanie Ozempicu. Teraz raperka ujawniła, w jaki sposób schudła.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak schudła Magda Gessler?

Lizzo zdradza, jak schudła. Wróciła do spożywania mięsa

Na fali żarliwej dyskusji i zdziwienia, jak piosenkarce udało się zrzucić kilogramy, głos w sprawie zabrała sama zainteresowana. W opublikowanym na Instagramie filmie Lizzo pokazała, jak obecnie wyglądają jej posiłki i jak je przyrządza. Zaspokoiła także ciekawość internautów i szczegółowo opowiedziała o ty, co je. 36-latka zaczyna swój dzień od wody z cytryną oraz jajek, placków z kalafiora i owoców. W ciągu dnia natomiast spożywa wodę z okry, a także zajada się wrapem z kurczakiem i dużą ilością musztardy. Do jej rytuałów należy także przygotowywanie domowej herbaty brzoskwiniowej. Z kolei na koniec dnia konsumuje posiłek z grillowanego kurczaka, marchewki i szparagów.

Piosenkarka zdradziła także, co pozytywnie wpłynęło na jej samopoczucie i utratę wagi. Okazało się, że zrezygnowała z bycia weganką na rzecz włączenia do diety mięsa. Zaczęła dobrze się czuć w swoim ciele. Następnie dodała, że decyzja o powrocie do spożywania mięsa pojawiła się podczas jej podróży do Japonii. - Kiedy dotarłam do Japonii, byłam zachwycona tym, jak czyste i smaczne było tam jedzenie. Delektowałam się świeżym sushi, pysznym jajkiem i byłam zdumiona, jak dobrze czułam się następnego dnia - wyznała. Szybko dostrzegła, że białko zwierzęce wspomaga utratę wagi, a także dodaje energii. - To dieta, która pomogła mi osiągnąć moje cele - podsumowała. W komentarzach pod filmem natychmiast zaroiło się od zdezorientowanych fanów, którzy nie rozumieją powrotu do spożywania mięsa. "Nie ma czegoś takiego jak 'była weganka''. Żywiłaś się na bazie roślin, a teraz już nie. Proste. Weganizm to nie dieta", "Zdajesz sobie sprawę, że jako weganka możesz dostarczyć organizmowi dużo białka, prawda?" - czytamy.

Lizzo snuje plany o diecie. Zostanie weganką alkaiczną?

Choć Lizzo na ten moment spożywa mięso, już teraz zadeklarowała, że w przyszłości pragnie zostać "weganką alkaiczną". Swoje plany tłumaczy tym, że według niej dieta wegańska jest najzdrowsza. Dieta alkaliczna jest oparta na produktach roślinnych i choć eksperci alarmują, że dotychczas nie dostarczono dowodów na zdrowotne korzyści diety alkaicznej, Lizzo ma pomysł, aby dołączyć do grona osób ją stosujących. Na koniec piosenkarka zwróciła się bezpośrednio do fanów. - Najważniejsze jest, abyś był szczęśliwy, a jeśli jesteś szczęśliwy, ja też jestem szczęśliwa. Rób to, co najlepsze dla ciebie w danym momencie życia - mówi. Metamorfoza Lizzo przypadła jej fanom do gustu, co pokazują komentarze pod jej postem. "Lizzo wygląda świetnie", "Wyglądasz niesamowicie" - czytamy.