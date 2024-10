Historia braci Menendez sięga lat 90., kiedy dali się poznać całym Stanom Zjednoczonym. Eric i Lyle Menendez mieli w 1989 roku dopuścili się brutalnego morderstwa swoich rodziców. Oddali łącznie ponad 20 strzałów w kierunku oglądających telewizję 45-letniego Jose i 47-letniej Kitty. W 1990 roku zostali złapani, a w 1996 roku - skazani na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Teraz świat ponownie przypomniał sobie o ich historii. Jeden z dziennikarzy relacjonujących w latach 90. ich proces, dotarł do dowodu, który mógł świadczyć o tym, że bracia nie kłamali, broniąc się w sądzie faktem, że ojciec miał ich molestować. Na podstawie całej historii braci Menendez (od lat dziecięcych, aż po znalezienie po latach wspomnianych dowodów) powstał serial na Netflixie, który niedawno miał swoją premierę - "Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów".

Zobacz wideo Kultura "Historia braci Menendezów" [ZWIASTUN]

Co stało się z Leslie Abramson? Prawda o prawniczce braci Menendez wychodzi na jaw

W serialu Netflixa odkrywane są kolejne karty z życia i procesu Erica i Lyle'a. Dużą rolę odgrywała w nim prawniczka Leslie Abramson, która w procesie braci Menendez skupiała się głównie na obronie młodszego Erica. W serialu została przedstawiona jako nieustępliwa i skuteczna na sali sądowej. Starała się przedstawić morderstwo rodziców Erika i Lyle'a jako konsekwencję znęcania się, którego bracia mieli doświadczać przez lata. Chociaż nie udało jej się wybronić Erica, jej wysiłki pomogły w doprowadzeniu do sukcesu wielu procesów. W amerykańskich sądach panował w tamtych czasach impas.

Największe kontrowersje wzbudziła, gdy podczas procesu ujawniono, że kazała psychiatrze Erika usunąć i przepisać fragmenty notatek lekarza. Zapytana o to przez sędziego, dwukrotnie powołała się na przysługujące jej na mocy Piątej Poprawki prawo chroniące przed samooskarżeniem. Historia Abramson jest jednak dużo bardziej złożona. Rozgłos, jaki kobieta zyskała podczas procesu, sprawił, że zaczęto podważać jej metody jako obrończyni. Wszczęto nawet śledztwo, jednak po trzech latach stwierdzono, że jej metodom nie można nic zarzucić. W 2023 roku jej licencja adwokacka wygasła, a Abramson udała się na emeryturę.

Znaleziono dowód ws. braci Menendez. Co da im list z 1988 roku?

"LA Times" dotarło do skanu odręcznie napisanego listu, którego odbiorcą był zmarły w 2003 roku kuzyn braci Menendez. 17-letni Eric pisał wówczas: "Staram się unikać taty. To się ciągle dzieje, Andy, ale jest teraz gorzej. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Jest tak otyły, że nie mogę znieść jego widoku. Nigdy nie wiem, kiedy do tego dojdzie i to doprowadza mnie do szału. Co noc nie śpię, bo myślę, że on może wejść. Muszę wyrzucić to z głowy". Oprócz tego członek zespołu Menudo, Roy Rossello, zeznał, że kiedy miał 13 lub 14 lat, ojciec braci - Jose Menendez, który był wówczas szefem wysokiego szczebla w wytwórni RCA, miał podać mu narkotyki, a następnie zgwałcić. To wszystko rzuca zupełnie nowy cień na sprawę Erica i Lyle'a Menendezów. Jak wiadomo, prawnicy Lyle'a i Erika złożyli nowe dokumenty mające na celu ponowne rozpatrzenie sprawy morderstwa sprzed ponad 35 lat. Niebawem mężczyźni zostaną przesłuchani po raz kolejny.