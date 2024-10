W sieci huczy o P. Diddym. Raper jest oskarżony m.in. o handel ludźmi oraz napaść seksualną. Internauci na bieżąco analizują jego sprawę. Są przekonani, że Beyonce i jej mąż Jay-Z są zamieszani w przestępstwa Diddy'ego. Pojawila się także teoria zgodnie z którą wokalistka ma rzekomo być odpowiedzialna za śmierć Left Eye z zespołu TLC i rzekomo wymusza od innych celebrytów podziękowania podczas największych wydarzeń w show-biznesie. Beyonce i Jay-Z tracą miliony obserwatorów w mediach społecznościowych, ale na tym nie koniec. Znana wokalistka oskarżyła ich na wizji.

Beyonce i Jay-Z w tarapatach? "Przetrzymywanie ludzi wbrew ich woli"

Ostatnio wokalistka Jaguar Wright porozmawiała z Piersem Morganem o obecnej sytuacji w show-biznesie. Wyjawiła, że Diddy jest bardzo niebezpieczną osobą. Piosenkarka wspomniała także o Beyonce i Jayu-Z. Stwierdziła, że małżeństwo także powinno ponieść konsekwencje za rzekome złe czyny. - Znam trzy ofiary, które są gotowe zeznawać nie tylko o tym, co zrobił im pan Carter, ale także jego żona. To paskudna para, która robi paskudne rzeczy. (...) Przetrzymywanie ludzi wbrew ich woli, wsadzanie ich do samolotów, gdy są nieprzytomni. Tak jak Aaliyah wsiadła do samolotu nieprzytomna. Jest wiele rzeczy, o których ludzie nie chcą rozmawiać, Piers... Jestem po prostu szczera - mówiła wówczas Jaguar Wright. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Prawnicy Beyonce i Jay-Z skontaktowali się z dziennikarzem. "Przepraszamy"

W nowym odcinku Piers Morgan poinformował o tym, że prawnicy Beyonce i jej męża skontaktowali się z produkcją. Przekazali, że słowa wokalistki nie są prawdziwe i poprosili o skasowanie fragmentu z jej wypowiedzią z odcinka. - Skontaktowali się z nami prawnicy, którzy oświadczyli, że te twierdzenia są całkowicie fałszywe i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. W związku z tymi informacjami przychyliliśmy się do wniosku prawnego o wycięcie fragmentów wywiadu, w których była o nich mowa. Przepraszamy Beyonce i Jaya-Z - powiedział dziennikarz na antenie. ZOBACZ TEŻ: Fotografka ujawnia, jak wyglądały imprezy u Diddy'ego. "Cyrk". Wtem wspomniała o dzieciach