Córki Diddy'ego zniknęły z sieci. Tym się teraz zajmują bliźniaczki

Diddy nie może liczyć na taryfę ulgową. Raper oczekuje właśnie na proces, a zarzuty, które mu postawiono, są poważne. Muzyk miał "stworzyć przedsiębiorstwo przestępcze, którego członkowie i wspólnicy zajmowali się handlem ludźmi w celach seksualnych, pracą przymusową, porwaniami, podpaleniami, przekupstwem i utrudnianiem wymiaru sprawiedliwości". Akt oskarżenia liczy 14 stron. Celebryta nie może obecnie zajmować się swoimi dziećmi - a ma ich aż siedmioro. Jednymi z najbardziej medialnych są bliźniaczki - Jessie i D’Lila. Nastolatki po aresztowaniu ojca zniknęły z mediów społecznościowych.

REKLAMA

Córki Diddy'ego zniknęły z sieci. Tym się zajęły

Raper został aresztowany 16 września. Odbyła się rozprawa, na której debatowano, czy powinien wyjść na wolność. Sąd nie umożliwił mu jednak opuszczenia placówki - mimo że Diddy deklarował, że wpłaci kaucję w wysokości aż 50 milionów dolarów. Muzyk nie może się więc zajmować swoimi dziećmi. Ma ich łącznie siedmioro. I choć większość od dawna jest już dorosła, ma także trójkę niepełnoletnich pociech. Wśród nich są bliźniaczki - Jessie i D'Lila, które są córkami zmarłej w 2018 roku Kim Porter. Nastolatki, które niedługo skończą 18 lat, od dawna brylują w social mediach - na Instagramie mają ponad 700 tysięcy obserwujących. Córki rapera chętnie pokazują tam swoje życie, ale od czasu aresztowania ojca, próżno szukać na ich profilu nowych treści. Paparazzi już zdążyły przyłapać siostry. Okazuje się, że Jessie i D'Lila skupiły się na byciu cheerleaderkami i najwyraźniej starają się mimo wszystko żyć jak dawniej. Bliźniaczki zajmują się tym sportem już od jakiegoś czasu, co można było zauważyć na ich instagramowym profilu.

Córki Diddy'egoOtwórz galerię

Diddy aresztowany. Udało mu się porozmawiać z dziećmi

Od czasu zatrzymania raperowi udało się raz skontaktować z pociechami. Jak przekazywał portal "People", dzieci Diddy'ego mają "być w szoku" po tym, jak dowiedziały się o oskarżeniach skierowanych wobec ich ojca. Po tym jak raper został zatrzymany, mógł tylko przez chwilę z nimi porozmawiać. "Bardzo martwi się o swoje dzieci i ich dobre zdrowie" - przekazało źródło serwisu. Jak twierdzi inny informator portalu, dzieci "przechodzą kryzys i są w szoku". "To ich ojciec. Ale dla nich to nie Diddy - to tata. Zawsze był kochającym, oddanym ojcem" - dodaje źródło.