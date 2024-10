Wstrząsające słowa prawnika podejrzanego o zaginięcie McCann

W 2007 roku zaginęła Madeleine McCann. Przebywała wówczas ze swoimi rodzicami w portugalskim regionie Algarve na wakacjach. Niespełna czteroletnia dziewczynka w tajemniczych okolicznościach zniknęła z hotelowego pokoju, a w tym czasie jej rodzice przebywali na kolacji ze znajomymi. W poszukiwania dziecka zaangażowała się międzynarodowa policja. Pomimo wielu lat śledztwa służbom wciąż nie udało się ustalić, co się z nią stało. Ze sprawą łączony jest Christian Brueckner, oskarżony o popełnienie pięciu przestępstw na terenie Portugalii w latach 2000-2017. Mężczyzna wkrótce może zostać uniewinniony, a w przyszłym roku opuścić więzienie.

Wstrząsające słowa prawnika Christiana Bruecknera. Podejrzewa się go o uprowadzenie dziecka

Christianowi Bruecknerowi nie postawiono oficjalnie zarzutów w związku z zaginięciem Madeleine McCann, jednak 47-latek przebywa w więzieniu, gdzie odsiaduje wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności za wykorzystanie seksualne starszej kobiety, którego dopuścił się w 2005 roku. Jest również sądzony w Niemczech za rzekome gwałty na kobietach i obnażanie się przed dziećmi w Algarve. Sędzia Ute Engemann orzekła jednak w lipcu, że dowody przeciwko niemu są "niewystarczające", co może wskazywać na to, że zostanie on uniewinniony. Prokuratorzy oparli się na zeznaniach Helge Buschinga, który twierdzi, że widział filmy przedstawiające Bruecknera, dopuszczającego się napaści seksualnej na dwóch kobietach. Zażądali skazania Bruecknera na 15 lat więzienia za rzekome przestępstwa w Portugalii. Busching poinformował również policję o domniemanym zaangażowaniu przestępcy w zniknięcie Madeleine. Opowiadał, że Brueckner miał wyznać mu, że dziewczynka "nie krzyczała", gdy doszło do jej porwania. Mieli o tym rozprawiać w jednym z hiszpańskich barów. Mężczyźni dosyć często spotykali się w połowie 2000 roku.

W poniedziałek 7 października odbyła się kolejna rozprawa. Jak podaje portal Mirror, obrońca Bruecknera, Friedrich Fuelscher, krytykował kluczowego świadka, nazywając go kłamcą i oskarżając o zmyślanie historii w celu przyciągnięcia uwagi.

Ten proces nigdy nie powinien mieć miejsca. Gdyby to była jakakolwiek inna osoba, to na podstawie dowodów nigdy nie doszłoby do procesu

- przekonywał prawnik.

Christian Brueckner może wkrótce opuścić więzienie

Friedrich Fuelscher motywował to tym, że dwie z domniemanych ofiar Bruecknera nigdy nie zgłosiły się na policję i nie zostały odnalezione. Oskarżył również prokuratorów o "próbę wpłynięcia na opinię publiczną". Jeżeli Christian Brueckner zostanie oczyszczony z zarzutów, wyjdzie na wolność w przyszłym roku. Werdykt może zapaść już 8 października. Jeżeli będzie na korzyść oskarżonego, prokuratorzy prawdopodobnie odwołają się do sądu wyższej instancji.

