Georgina Rodriguez zdobyła popularność jako ukochana Cristiano Ronaldo. Kobieta stała się jedną z najpopularniejszych WAG na świecie. Szybko zyskała status celebrytki. Co więcej, niedawno odbyła się premiera nowego sezonu "Jestem Georgina". Nie da się ukryć, że Rodriguez nie przestaje zaskakiwać fanów. O swoich najnowszych projektach informuje za pomocą mediów społecznościowych. Jej poczynania na Instagramie śledzi prawie 64 miliony osób. Ostatnio pojawiła się w kampanii znanej marki. Szczególną uwagę zwróciła jej stylizacja, a raczej jej brak.

Zobacz wideo Georgina Rodriguez pokazała umiejętności na parkiecie. Co za ruchy!

Georgina Rodriguez w zaskakującej sesji. Wybrała zaskakującą stylizację

Niedawno premierę miał trzeci sezon programu "Jestem Georgina". Show ukochanej Cristiano Ronaldno ma mnóstwo fanów na Netflixie. Poprzednie dwie odsłony cieszyły się dużą popularnością. Widzowie z chęcią oglądają dalsze wątki z życia prywatnego i zawodowego partnerki piłkarza. Nie oznacza to jednak, że Georgina zwalnia tempo w swojej karierze. Ostatnio do sieci trafiły najnowsze fotografie kobiety, które powstały we współpracy z jedną z popularnych marek odzieżowych. Georgina występuje w świątecznej kampanii promocyjnej. Partnerka Cristiano pozuje w eleganckich stylizacjach. To jednak nie wszystko. Jedno ze zdjęć wzbudziło najwięcej reakcji. Rodriguez pozuje na nim zupełnie bez ubrań. Zasłania się jedynie torebkami marki. Co sądzicie o odważnej sesji celebrytki?

Kolejna metamorfoza Georginy Rodriguez. W taki sposób ukochana Ronaldo promowała trzeci sezon serialu "Jestem Georgina"

Georgina Rodriguez wielokrotnie pokazywała, że nie boi się metamorfoz. Ostatnio postanowiła kompletnie zmienić fryzurę. Ta decyzja miała jej pomóc w promocji nowego sezonu swojego serialu. Kobieta postanowiła przefarbować się na blond. Zmiana wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych modelki. Fani Georginy Rodriguez różnie zareagowali na metamorfozę, którą zaprezentowała. "Ładnie ci w tych włosach", "Oszałamiająco" - czytamy pod postem na profilu na Instagramie kobiety. Pojawiły się także słowa krytyki. "Wszystkie wyglądacie tak samo: Beyonce, Kim Kardashain i ty", "Czuję jakby blond włosy ją postarzały" - pisali obserwatorzy na Instagramie. Z którą stroną się zgadzacie? ZOBACZ TEŻ: Georgina Rodriguez przyłapana na kłamstwie? Jej kolega wyjawił prawdę o tym, jak poznała Ronaldo. "Arogancka"