Program Wendy Williams, w którym prezenterka komentowała najnowsze nowinki ze świata show-biznesu przez lata cieszył się ogromną popularnością. Niestety z powodów zdrowotnych prezenterka w 2021 roku musiała zrezygnować z pracy. U Williams zdiagnozowano afazję. Jej stan obecnie jest znacznie lepszy. Jak sama przyznała w rozmowie z "Daily Mail", "dobrze sobie radzi". Tabloid skontaktował się z prezenterką głównie z jednego powodu. Wendy jako jedna z nielicznych przez lata krytykowała działalność Diddy'ego. W sieci zaczęły pojawiać się filmy fanów, którzy zwracają uwagę, że Williams już dawno wszystkich przestrzegała przed raperem. Co sądzi o obecnej sytuacji? Więcej o sprawie Diddy'ego przeczytasz TUTAJ.

Wendy William dosadnie na temat zachowania Diddy'ego. "To było przerażające"

Prezenterka w rozmowie z "Daily Mail" stwierdziła, że już najwyższy czas, by Diddy odpowiedział za swoje czyny. "Naprawdę dziwne jest to, że tak wiele osób mówiło mi: Wendy, ty to wiedziałaś, ty to wyczułaś. Wiesz, co o tym myślę? Najwyższy czas zobaczyć ten film w telewizji, na którym Cassie [ówczesna dziewczyna Diddy'ego - przyp. red.] jest bita... To było po prostu przerażające. Trzeba się zastanowić ile razy dochodziło do takich sytuacji? Ile osób to spotkało? Ile kobiet? To jest okropne" - mówiła Williams.

Fani zwracają uwagę na wywiad Williams z Diddym. "Wiedziała o nim"

W internecie od niedawna krąży niezręczna rozmowa Wendy z Diddym. Na wideo widzimy, jak raper mówi o 16-letnim wówczas synu prezenterki. - Pozwól, że coś ci powiem, jako matka 16-latka - zaczęła Williams. - Mhm, tego, którego poznałem za kulisami, to wspaniały młody człowiek - wtrącił się Diddy. Według internautów Wendy była wyraźnie zmieszana tym komentarzem. "Sposób, w jaki się wahała, świadczy o tym, że wiedziała o nim", "Nie zapominajmy, że Wendy Williams próbowała nam powiedzieć kim był Sean Combs w 1998 roku. 26 lat temu", "Ona zawsze wiedziała i starała się nam powiedzieć. Wiele razy" - cytuje internautów "Daily Mail". ZOBACZ TEŻ: Diddy miał nie działać samemu. Adwokat zapowiada: Nazwiska te będą dla was szokiem