Media wciąż huczą o sprawie Diddy'ego, który od 16 września przebywa w areszcie. Lista zarzutów jest długa, a raper oskarżony jest m.in. o handel ludźmi. Coraz więcej mówi się też o słynnych, organizowanych przez niego imprezach, na których bawiły się niegdyś największe gwiazdy Hollywood. Na przyjęciach Diddy'ego częstymi gośćmi mieli być Beyonce i Jay-Z, którzy od lat znają się z muzykiem. Zdaniem użytkowników TikToka słynna para doskonale wiedziała o tym, jakich czynów dopuszcza się Diddy, a świadczyć o tym ma wypuszczony kilka lat temu utwór. To nie wszystko.

Piosenka sprzed lat wywołała falę spekulacji o Beyonce i Diddym

Konkretnie chodzi tu o piosenkę "She Knows" J. Cole'a z 2013 roku, która obecnie staje się viralem na TikToku. Zdaniem użytkowników platformy tytuł, oznaczający po polsku "ona wiedziała", jest też grą słów odnoszącą się do prawdziwych nazwisk Diddy'ego i Beyonce, które brzmią: Sean Combs i Beyonce Knowles. Internauci sugerują, że to ukryty przekaz J. Cole'a przekonanego, że Beyonce miała o wszystkim wiedzieć.

Internetowi detektywi posunęli się jednak o krok dalej. W wersach "She Knows" jest bowiem nawiązanie do trzech wielkich amerykańskich gwiazd, które zginęły przedwcześnie - Aaliyah, Lisy Lopes (znanej jako Left Eye) oraz Michaela Jacksona. Część tiktokerów twierdzi, że J. Cole nie wspomina o ich śmierci przypadkiem w piosence, która ma ujawniać rzekomą "prawdę" o Beyonce. "Teraz ta piosenka ma sens", "Ta piosenka to była wskazówka, a my jej nie zauważyliśmy", "Chciał nas ostrzec" - czytamy w komentarzach na TikToku. Oliwy do ognia dolewa fakt, że oryginalna wersja "She Knows" zniknęła z amerykańskiego YouTube'a tuż po tym, gdy w mediach społecznościowych rozprzestrzeniła się teoria spiskowa na jej temat.

Ile w tym prawdy?

Warto podkreślić, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, aby utwór "She Knows" faktycznie zniknął z YouTube'a w związku z teorią internautów. Co więcej, piosenka J. Cole'a cały czas dostępna jest na YouTubie w innych krajach - w tym m.in. w Polsce. Część osób zwraca także uwagę, że usunięcie "She Knows" w Stanach Zjednoczonych może wynikać z trwającego obecnie sporu, które YouTube w USA toczy z organizacją SESAC zarządzającą prawami do wykorzystywania utworów. Jak informuje "Variety", z powodu sporu użytkownicy YouTube'a w Stanach Zjednoczonych nie mogą obecnie odsłuchać także niektórych piosenek Adele, Boba Dylana czy Green Day. Teoria spiskowa jest więc szyta bardzo grubymi nićmi. Zwłaszcza gdy spojrzy się na oryginalną interpretację słów "She Knows". W wielu artykułach na jej temat można przeczytać, że J. Cole opowiadał w niej o własnych doświadczeniach ze zdradą w związku i dziewczynie, która wiedziała, że jest niewierny.