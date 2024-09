Brigitte Bardot to obok Marilyn Monroe jedna z najbardziej znanych blondynek w historii kina. Największą sławę przyniósł jej film Rogera Vadima "I bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Bardot jeszcze przed sukcesem filmu stanęła z nim na ślubnym kobiercu, ona miała 16 lat, a on 22 i żeby wziąć ślub, przeszedł dla niej na katolicyzm. 28 września francuska aktorka kończy 90 lat. Bardot już dawno zrezygnowała z kariery i wiedzie spokojne życie w Saint-Tropez. Mieszka w domku w posiadłości położonej nad brzegiem morza na słynnym Lazurowym Wybrzeżu. W ostatnich latach najczęściej mówi się o niej w kontekście walki o prawa zwierząt. Ma na tym polu spore osiągnięcia. Jak się okazuje, jeszcze jako dziecko doświadczyła bardzo traumatycznego zdarzenia, które uwrażliwiło ją na cierpienie zwierząt.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Woli związek z dala od fleszów?

Brigitte Bardot od lat 70. była zaangażowana w ekologię. "Futro jest cmentarzem"

Brigitte Bardot niemal od 40 lat zaangażowana jest w obronę praw zwierząt. W latach 70. traktowano ją przez to jako ekscentryczną gwiazdę. To właśnie wtedy zakończyła karierę. Spekulowano, że zrobiła to dlatego, że nie chciano jej przydzielić pokoju dla przygarniętej przez nią kozy.

Aktorka, która pochodziła z bogatej katolickiej rodziny, doświadczyła w rodzinnym domu wyjątkowo przykrej sytuacji. Bardot była wychowana w bardzo surowym domu, gdzie dzieci musztrowano szpicrutą. Kiedy była nastolatką, miała swojego ukochanego królika, którego jej rodzice mieli jej podać na obiad. Bardzo możliwe, że właśnie to traumatyczne zdarzenie naznaczyło jej późniejsze zaangażowanie w walkę o prawa zwierząt. W jednym z wywiadów przyznała, że odkąd poznała ludzi, to kocha tylko zwierzęta. Jednym z jej sukcesów działania na rzecz ekologii był zakaz importu foczych skór do Europy. Bardot tak nagłaśniała problem, że zmieniła podejście ludzi do naturalnych futer.

Futro jest cmentarzem. Kobieta nie powinna nosić na sobie cmentarza

- podkreślała Brigitte Bardot. Aktorka mimo zaawansowanego wieku opiekuje się gromadką zwierząt. Ma 20 kotów, a także psy, świnie, kozy, owce, osła i klacz. "Urodę i młodość oddałam mężczyznom. Mądrość i doświadczenie zamierzam oddać zwierzętom" - wyznała w jednym z wywiadów.

Brigitte Bardot romansowała z największymi postaciami francuskiej kultury

Równie dużo co o zaangażowaniu Brigitte Bardot w ekologię mówiło się o jej licznych romansach. Spekulowano, że miała ponad setkę kochanków. Oprócz małżeństwa z Rogerem Vadimem wśród jej partnerów znalazły się znane nazwiska z francuskiej kultury: piosenkarze Sacha Distel, Gilbert Bécaud i Serge Gainsbourg, milioner Gunter Sachs, którego była żoną, aktorzy Samy Frey, Jean-Louis Trintignant i Jacques Charrier, który został jej trzecim mężem. Od 32 lat Brigitte Bardot jest żoną biznesmena Bernarda d'Ormale.