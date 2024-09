Niespełna czteroletnia Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku podczas wakacji w portugalskim Praia da Luz. Dziewczynka spała w hotelu, podczas gdy jej rodzice udali się na kolację ze znajomymi. Jak twierdzą, na zmianę sprawdzali, czy u ich córki wszystko w porządku, a podczas jednej z wizyt nie zastali jej w łóżku. Z niewyjaśnioną do dziś sprawą Madeleine McCann łączony jest Christian Brueckner, oskarżony o popełnienie pięciu przestępstw na terenie Portugalii w latach 2000-2017. Cały czas trwa postępowanie w jego sprawie.

Christian Brueckner rzekomo przyznał się do porwania "pewnej" dziewczynki

Christian Brueckner odbywa obecnie wyrok za wykorzystanie seksualne kobiety w 2005 roku. Jest także podejrzany m.in. o napaść seksualną na kobiecie w Praia da Rocha oraz nastolatce w Praia da Luz. Jak podaje mirror.co.uk, we wtorek 25 września zeznawał były współwięzień Bruecknera Laurentiu Codin. Mężczyzna powiedział przed sądem, że Brueckner miał opowiadać mu, jak przed laty włamywał się do hoteli w Portugalii w poszukiwaniu pieniędzy. W jednym z nich miał nie znaleźć pieniędzy, ale za to rzekomo porwał dziecko. "Powiedział, że zabrał dziecko w Portugalii do swojego samochodu, w tym czasie policja z psami była na miejscu, a on odjechał" - zeznał Codin.

Pytał mnie, czy DNA dziecka można sprawdzić na podstawie zakopanych kości

- dodał przed sądem.

Christian Brueckner nie usłyszał zarzutów w sprawie Madeleine McCann

Przypomnijmy, że Christianowi Bruecknerowi nie postawiono oficjalnie zarzutów w związku z zaginięciem dziewczynki. Niedawno wyszło jednak na jaw, że śledczy mają dowody, które mogą powiązać mężczyznę z jej zniknięciem. Chodzi o konta mailowe, na których miały znaleźć się obciążające go materiały. Śledczy zwrócili uwagę, że dowody z 2007 roku - tego samego, w którym zaginęła Madeleine McCann - zostały usunięte z konta. Śledczy nie chcieli jednak podawać do publicznej wiadomości większej liczby szczegółów ze względu na fakt, że postępowanie cały czas jest w toku. Brytyjski tabloid przypomina, że Brueckner w 2020 roku rzekomo przyznał się do napaści seksualnej na nieletnich dziewczynkach.

