Klątwa Kardashianek istnieje? Patrząc na ich historie, trudno z tym dyskutować

Kardashian-Jenner to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych klanów w światowym show-biznesie. Ich majątki szacuje się w milionach dolarów, a każdy z członków rodu jest osobną marką. Choć biznesowo wiedzie im się świetnie, to jednak w życiu prywatnym, a zwłaszcza uczuciowym, nie mają tyle szczęścia. Przez to, co spotyka wybranków głównie żeńskiej części rodziny, mówi się nawet o klątwie. Ta teoria na tyle się rozprzestrzeniła, że nawet przyjaciele partnerów Kardashianek ostrzegają swoich bliskich, by uważali, wchodząc w związek z celebrytkami.

Kendall Jenner i Blake Griffin

Kendall i Blake spotykali się w 2017 roku. Wraz z rozpoczęciem ich znajomości forma koszykarza zaczęła spadać, a jego drużyna Los Angeles Clippers ponosiła porażki. Mówiło się wtedy nawet, że koledzy sportowca łączyli to właśnie z "klątwą Kardashianów". Griffin śmiał się z tych teorii, jednak atmosferę wokół tego podkręciła kolejna sytuacja. Ukochany Kendall pod koniec listopada 2017 roku doznał kontuzji, a leczenie pozbawiło go możliwości grania przez kilka miesięcy. Jenner była atakowana przez fanów, którzy mieli teorie, że to wszystko przez związek z nią.

Kendall uważa jednak, że wszelkie oskarżenia wobec niej są po prostu nieuczciwe i błędne. Kendall uwielbia oglądać Blake'a podczas meczu i wie, jak ważna jest dla niego koszykówka. Zrobi wszystko, co w jej mocy, aby się nim zaopiekować i pomóc mu jak najszybciej wrócić do kolegów z drużyny - mówił informator hollywoodlife.com.

Kendall Jenner Fot. Evan Agostini/ AP

Związek celebrytki i koszykarza nie trwał jednak długo. Rozstai się po około roku, mówi się, że przyczyniła się do tego zmiana klubu przez Griffina, który został sprzedany do Detroit Pistons. Obecnie Kendall Jenner jest do wzięcia, w czerwcu pojawiły się doniesienia, że zakończyła związek z innym koszykarzem, Devinem Bookerem.

Khloe Kardashian i Lamar Odom

Khloe Kardashian i Lamar Odom byli małżeństwem w latach 2009-2016. Pobrali się po miesiącu znajomości i stali się obiektem zainteresowań mediów. Ich związek był trudny. Koszykarz zaczął sięgać po narkotyki (trafił nawet do szpitala z powodu przedawkowania), nadużywał alkoholu i zaczął mieć problemy z prawem. Do tego zdradzał Khloe. Tu również mówi się o klątwie. Zanim Odom spotkał Khloe, osiągał sukcesy sportowe, a związek z celebrytką określa się jako moment końca jego kariery. Teraz jest jedynie osobą z obrzeży show-biznesu.

Siostry Kardashian i Lamar Odom grają w koszykówkę Jackson Lee / Splash News / #Jackson Lee / Splash News/EAST NEWS

Kourtney Kardashian i Scott Disick

Kourtney Kardashian i Scott Disick mają troje dzieci, jednak nigdy nie wzięli ślubu. Celebryta był jedną z gwiazd reality show "Z kamerą u Kardashianów", skąd też wiemy o ich problemach. Mężczyzna prowadził bardzo imprezowy styl życia, za co nawet został wyrzucony z domu przez ukochaną. Do tego na jaw wychodziły treści wiadomości, które wysyłał do innych kobiet. Jak sam przyznał, nie radził sobie z obowiązkami:

Wciągasz mnie w te dzieciaki. Nie mogę znieść całej tej odpowiedzialności. Czuję, że ledwo mogę zadbać o siebie - mówił przed kamerą.

Kourtney Kardashian i Scott Disick z dziećmi Instagram.com/kourtneykardash/

Ich relacja z przerwami trwała od 2006 roku, a zakończyła się w 2015. Obecnie celebrytka związana jest z Travisem Barkerem. Wzięli trzy śluby. Niestety ich szczęście zakłóca choroba muzyka. W 2018 roku mężczyzna trafił do szpitala z powodu skrzepów krwi w obu ramionach. W lipcu w stanie krytycznym trafił do placówki medycznej:

Boże ocal mnie - napisał wtedy na Twitterze.

Okazało się, że miał zapalenie trzustki, które było powikłaniem po rutynowym badaniu.

Travis Barker i Kourtney Kardashian Fot. kourtneykardash/Instagram

Kim Kardashian i Kanye West

Kim Kardashian i Kanye West byli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. W ich związku jednak po kilku latach zaczęły pojawiać się kryzysy. Raper miał kontrolować żonę, pojawiły się głosy, że próbował narzucać jej swoje poglądy. Walczyli o relację:

Mają więcej czas, by rozmawiać się o swoich uczuciach, dzieciach, jej karierze prawnej czy pomysłach biznesowych. Bardzo się stara, by jej rodzina się nie rozpadła. Szczególnie ze względu na dzieci - podawały zagraniczne media.

Kim Kardashian, Kanye West, North West screen instagram.com/kimkardashian

Ostatecznie w 2021 roku po prawie siedmiu latach podjęli decyzję o rozwodzie. Prawdziwe powody tej decyzji poznaliśmy w jednym z odcinków "Z kamerą u Kardashianów":

Chcę tylko mojego czystego szczęścia, więc właśnie nad tym pracuję, aby dowiedzieć się, jak to osiągnąć. Po prostu czuję, że tak ciężko pracowałam w życiu, żeby osiągnąć wszystko, czego chciałam, i sprostałam moim oczekiwaniom i osiągnęłam dziesięć razy więcej, niż myślałam, że jest to w ogóle możliwe - wyznała Kim w rozmowie z Kris Jenner.

Kanye West wiele stracił na związku z Kim Kardashian i wzbudza coraz więcej kontrowersji. Zaczął publicznie głosić hasła antysemickie, a także uderzał w społeczność osób czarnoskórych. Kolejne firmy zrywały z nim współpracę.

