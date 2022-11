15 lat temu ludzie na całym świecie pokochali rodzinę Kardashianów. To wówczas (a dokładnie 14 października 2007 roku) wyemitowano pierwszy odcinek reality show "Z kamerą u Kardashianów" (oryg. "Keeping Up With the Kardashians"). Produkcja doczekała się aż 20 sezonów, ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Podobnie było z "Keeping Up With the Kardashians" - show skończył się, ale potrzeba łatwego zarabiania pieniędzy na widzach w Kardashianach była jednak silniejsza.

Fani Kardashianek mogli odetchnąć z ulgą, bo ich ulubienice wróciły na ekrany w kwietniu 2022 roku w show pod nowym, odświeżonym mianem: "The Kardashians". Format przypadł widzom do gustu, toteż nie zdziwił fakt, że 22 września 2022 roku premierę na platformie Disney+ miał drugi sezon reality show. Obecnie tylko na tej platformie w Polsce można obejrzeć wszystkie odcinki "The Kardashians". Nim jednak zaczniecie seans, przypomnijcie sobie, jak prezentowali się członkowie celebryckiej rodziny w pierwszym odcinku "Keeping Up With the Kardashians". Screeny z produkcji zestawiliśmy z ich aktualnymi zdjęciami.

Kris Jenner

Kris Jenner 5 listopada świętowała 67. urodziny. Celebrytka od lat pozostaje wierna niemal jednej i tej samej fryzurze (niedawno zafundowała sobie dłuższą grzywkę). Mama najpopularniejszych na świecie celebrytek jest fanką medycyny estetycznej i nie oszczędza na wizytach u najlepszych specjalistów. Uwielbia zwłaszcza botoks, i to do tego stopnia, że jakiś czas temu w ramach prezentu podarowała bliskim serię zastrzyków z wykorzystaniem toksyny botulinowej.

Kris Jenner Screen 'Z kamerą u Kardashianów', Evan Agostini/ Agencja Wyborcza.pl

Zmiany można też dostrzec na archiwalnych zdjęciach, które Kris sama chętnie udostępnia na Instagramie. Widać, że kiedyś miała szerszy nos i inny kształt oczu. W 2005 roku przyznała się, że zafundowała sobie lifting szyi. Stosuje też wypełniacze, powiększała usta i piersi.

Tak zmieniła się twarz Kris Jenner na przestrzeni lat Fot. Instagram/ krisjenner

Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner mając 64 lata rozpoczęła proces tranzycji płciowej, gdyż zmagała się z dysforią płciową. W 2015 roku dokonała coming out jako transkobieta. Wątek zmiany płci był poruszany zwłaszcza w dziesiątym sezonie "Z kamerą u Kardashianów" O Caitlyn znów zrobiło się niedawno głośno po tym, jak pojawiły się informacje, że zagra w produkcji "And Just Like That". Zajęła się także polityką. W 2021 roku poinformowała, że będzie ubiegać się o stanowisko gubernatorki Kalifornii.

Bruce Jenner/Caitlyn Jenner Screen 'Z kamerą u Kardashianów', Instagram/caitlynjenner

Kim Kardashian

Kim Kardashian kocha kontrowersje, programy do obróbki graficznej zdjęć i zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Niedawno w wywiadzie dla magazynu "Allure" przyznała się jedynie, że "ma trochę botoksu" w okolicach brwi. Zaprzeczyła jakoby stosowała wypełniacze, powiększała usta czy kości policzkowe. Co więcej, stwierdziła nawet, że nigdy nie przedłużała rzęs.

Kim Kardashian Screen 'Z kamerą u Kardashianów'/ Evan Agostini/ Agencja Wyborcza.pl

Jakiś czas temu celebrytka pochwaliła się na Instagramie archiwalnym zdjęciem. Widać na nim, że wtedy ceniła sobie naturalność.

Khloe Kardashian

Khloe podobnie jak jej siostry uwielbia Photoshopa. Na zdjęciach poprawia wizerunek nie tylko swój, ale nawet córek. Jakiś czas temu spekulowano, że 38-latka usunęła implanty pośladków. Jest fanką wypełniaczy, do których stosowania otwarcie się przyznała. Nigdy nie mówiła jednak o operacjach plastycznych. Jej twarz w pewnym momencie całkowicie zmieniła kształt.

W ostatnim czasie celebrytka pojawia się publicznie z plastrem na policzku. Okazuje się, że lekarze wycięli jej guza.

Początkowo zauważyłam mały guzek na mojej twarzy i założyłam, że to coś tak nieszkodliwego, jak pryszcz. Ale gdy po siedmiu miesiącach nadal nie znikał, postanowiłam pójść na biopsję - wzyznała na Instagramie.

Celebrytka zachęcała fanów do regularnych badań. Więcej na ten temat TUTAJ.

Khloe Kardashian Screen 'Z kamerą u Kardashianów'; Evan Agostini/ Agencja Wyborcza.pl

Kourtney Kardashian

Celebrytka także nie ukrywa, że wspiera się zabiegami medycyny estetycznej. Jej ulubionym zabiegiem jest mezoterapia z wykorzystaniem osocza krwi. Kourtney twierdzi jednak, że pod nóż chirurga plastycznego trafiła tylko raz. Kiedy miała 21 lat, powiększyła sobie biust. Reszta to podobno sama natura.

Kourtney Kardashian Screen 'Z kamerą u Kardashianów', Instagram/ @kourtneykardash

Kendall Jenner

Kendall Jenner debiutując na szklanym ekranie, miała zaledwie 13 lat. To normalne, że rysy jej twarzy się zmieniły.

Od lat fani modelki spekulują, że "majstrowała" przy nosie i kościach policzkowych. Sama zainteresowana jednak zaprzecza i twierdzi, że nie poszła pod nóż chirurga plastycznego.

Dlaczego jako modelka miałbym poddać się operacji plastycznej twarzy? W moim zawodzie nie miałby to żadnego sensu - powiedziała Kendall.

Kendall Jenner Screen 'Z kamerą u Kardashianów'; Evan Agostini/Agencja Wyborcza.pl

Kylie Jenner

Znakiem rozpoznawczym Kylie są duże i pełne usta. Celebrytka zdecydowała się na ich wypełnienie już jako 15-latka, a później potarzała zabiegi (z różnym skutkiem niestety). Podobno celebrytka miała zafundować sobie powiększenie piersi i pośladków. Nigdy jednak nie potwierdziła, że w ten sposób poprawiała urodę.

Kylie Jenner Screen 'Z kamerą u Kardashianów', Evan Agostini/ Agencja Wyborcza.pl

