Angelina Jolie i Brad Pitt

Trudno zacząć takie zestawienie od kogoś innego. Chodzi oczywiście o Angelinę Jolie i Brada Pitta, którzy poznali się na planie filmu "Pan i pani Smith" w 2005 roku. Wówczas Pitt był związany z Jennifer Aniston, a Jolie wychowywała sama adoptowanego syna. Niedługo po premierze hitowej produkcji wybuchł niemały skandal, ponieważ paparazzi przyłapali tę dwójkę podczas wspólnego wyjazdu do Kenii. Tabloidy nie zostawiły suchej nitki na amancie i oskarżono go o niewierność wobec uwielbianej przez tłumy Aniston. Angelina Jolie zaprzeczyła tym doniesieniom i podkreślała, że rozpoczęła relację z aktorem, gdy ten był już singlem. Rok po premierze filmu para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka. W ciągu 12 lat bycia razem doczekali się szóstki dzieci, z czego trójki adoptowanych. Ślub wzięli dopiero w 2014 roku, jednak zaledwie dwa lata później ogłosili rozstanie. Batalia sądowa trwała kilka lat. Aktorka oskarżyła byłego męża o nadużywanie alkoholu i stosowanie wobec niej przemocy.

Brad Pitt i Angelina Jolie East News

Meg Ryan i Russel Crowe

Meg Ryan i Russel Crowe poznali się na planie filmu "Dowód życia". Co ciekawe, to, co wydarzyło się pomiędzy aktorami, odzwierciadliło fabułę filmu. W produkcji z 2000 roku Meg Ryan gra mężatkę, która ulega uczuciu do mężczyzny kompletnie innego niż jej mąż. W przeciwieństwie do filmu "Pan i pani Smith" "Dowód życia" okazał się klapą. Jedyne, o czym się pisało, to o romansie Meg Ryan i Russela Crowe'a. Przez tę zażyłość zakończyło się małżeństwo aktorki i Dennisa Quaida. Po kilku latach Ryan w rozmowie z "The Sidney Morning Herald" zapewniała, że jej małżeństwo rozpadło się już o wiele wcześniej przez niewierność męża. Russel Crowe i Meg Ryan oficjalnie zaczęli pojawiać się razem dopiero rok po premierze filmu, w 2001 roku. W tym samym czasie aktor zakończył swój wieloletni związek z Danielle Spencer, do której i tak wrócił w 2003 roku, gdy jego związek z Meg Ryan się rozpadł.

Meg Ryan i Russel Crowe. Kadr z filmu

Nowe związki dawnych partnerów gwiazd

Joanna Brodzik i Paweł Wilczak

Na naszym podwórku nie brakuje podobnych przykładów. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak poznali się na planie popularnego serialu "Kasia i Tomek" w 2002 roku. Już na samym początku zaiskrzyło pomiędzy nimi. Oficjalnie zaczęli pojawiać się razem już rok później, a w 2008 roku doczekali się bliźniąt. Jakiś czas temu pojawiły się plotki o kryzysie w ich związku, jednak zarówno Joanna Brodzik, jak i Paweł Wilczak konsekwentnie nie opowiadają o życiu prywatnym w mediach.

Chcę, żeby moje dzieci i mój partner, niezależnie od tego, czy mamy akurat lata tłuste, czy chude, pamiętali, że w naszym domu są ludzie, którzy się kochają - mówiła aktorka w jednym z wywiadów.

Joanna Brodzik i Paweł Wilczak KAPIF

Ryan Reynolds i Blake Lively

Para poznała się na planie filmu "Green Lantern" w 2011 roku. Blake Lively spotykała się wówczas z Pennem Badgleyem, którego z pewnością świetnie znają fani serialu "Plotkara". Ryan Reynolds był mężem Scarlett Johansson. Niedługo po premierze filmu oba związki się rozpadły, a Reynolds i Lively zakochali się w sobie bez pamięci. Ślub wzięli we wrześniu 2012 roku. Doczekali się trzech córek: James, Inez i Betty, ale to nie koniec - aktorska para spodziewa się kolejnej pociechy, która przyjdzie na świat zimą.

Blake Lively i Ryan Reynolds Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP

Jennifer Lopez i Ben Affleck

Stara miłość nie rdzewieje. Na pewno powiedzenie to sprawdza się w przypadku Bena Afflecka i Jennifer Lopez. Para poznała się bliżej na planie filmu "Gigli" w 2000 roku. Produkcja nie okazała się (delikatnie mówiąc) sukcesem, jednak już wtedy pomiędzy tą dwójką nawiązał się płomienny romans. Jennifer Lopez i Ben Affleck stali się ulubioną i najbardziej komentowaną parą Hollywood. Po zaręczynach, które były w 2002 roku, planowano ślub. Ceremonia miała odbyć się 12 września 2003 roku, jednak na kilka dni przed została odwołana. Kilka miesięcy później wyszło na jaw, że para się rozstała - w tle szeptano o zdradzie Bena.

Jennifer Lopez i Ben Affleck instagram.com/@jlo

Minęło 17 lat i media ponownie zwariowały na ich punkcie. Zaczęło się od głośnego rozstania Lopez z narzeczonym, Alexem Rodriguezem. Miał być wielki ślub, trwały przygotowania. Nagle doszło do zakończenia związku. Krótko potem media łączyły już Lopez z Affleckiem. W kwietniu 2021 roku zaczęto plotkować, że ci dwoje znowu mają się ku sobie, co okazało się prawdą. W kwietniu 2022 roku się zaręczyli a 16 lipca wzięli szybki ślub w Las Vegas, 22 sierpnia zorganizowali kolejną, tym razem już huczną uroczystość.

Zdjęcia ze ślubu Jennifer Lopez i Bena Afflecka East News

