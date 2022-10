U nich miłość do kina przenosi się z pokolenia na pokolenie. Najsłynniejsze filmowe rodziny

Klan Skarsgardów - tych przystojniaków znają wszyscy

Rodzinę Skarsgardów łączy nie tylko silna więź. Przede wszystkim charakteryzuje ich miłość do kina. Senior rodu, Stellan, ma 71 lat, wiele ról na koncie (zagrał m.in. w filmach "Przełamując fale", "Tańcząc w ciemnościach" i "Dogville") i jest ojcem ośmiorga dzieci. 46-letni Alexander, 41-letni Gustaf, 32-letni Bill oraz 27-letni Valter poszli w jego ślady. Ich kariery mają się świetnie, grają w największych hitach. Jednak popularność niekiedy ich przerasta. Najstarszy z braci w pewnym momencie zrobił przerwę od grania.

Byłem zdesperowany. Chciałem wieść normalne życie - powiedział w jednym z wywiadów.

Po siedmiu latach jednak wrócił - ku uciesze fanek. Jego ojciec zażartował nawet kiedyś, że Alexander pociąga nie tylko nastolatki, lecz także panie w średnim wieku. W tym roku premierę miał film z jego udziałem. W produkcji "Wiking" wcielił się w postać młodego księcia Amletha.

Rodzina Skarsgårdów

Rodzina Douglasów - syn kontynuuje dzieło ojca

Michael Douglas to syn legendy kina Kirka Douglasa oraz aktorki Diany Douglas, talent ma więc w genach. Karierę rozpoczął w 1962 roku jako asystent reżysera w filmie "Ostatni kowboj", gdzie grał jego ojciec. Co ciekawe, ten początkowo wcale nie chciał, by Michael szedł w jego ślady. W pewnym momencie jednak zmienił zdanie i szybko miał powody do dumy z potomka. Głośno mówił, że syn jest jego ulubionym aktorem. Łączyła ich szczególna więź. Śmierć Kirka Douglasa w 2020 roku była więc ciosem.

Kirk dobrze przeżył swoje życie, zostawia nam po sobie swoje filmowe dziedzictwo, które będzie trwało przez następne pokolenia. Pozwólcie, że zakończę słowami, które mu powiedziałem w dniu jego ostatnich urodzin i które zawsze pozostaną prawdziwe. Tato - bardzo cię kocham i jestem dumny z bycia twoim synem - napisał na Instagramie.

Do tej pory Michael Douglas jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Hollywood, a na koncie ma Oscara za rolę w filmie "Wall Street" (1987). Jego żoną jest przepiękna Catherine Zeta-Jones, z którą doczekał się dwójki dzieci. Córka Carys długo nie wiedziała, że jej ojciec jest gwiazdą. Myślała, że to... producent naleśników.

Aktorzy mają też syna Dylana. Jak na razie nie wiadomo, czy zwiążą swoją przyszłość z kinem.

Oczywiście rodów aktorskich za granicą jest więcej. Warto wspomnieć chociażby o rodzinach Jolie, Roberts czy Baldwin. Jednak w Polsce także nie brakuje gwiazd, których dzieci idą w ślady rodziców. Zobaczcie, o kogo chodzi.

Damięccy - tradycje od pokoleń

Historia tego rodu sięga XIX wieku. To wtedy urodził się Dobiesław Damięcki, który początkowo nie myślał o karierze aktorskiej. Na studiach dostał się do zespołu teatru Reduta, co było momentem przełomowym w jego życiu. Zaczął występować na scenach w całej Polsce. Choć miał żonę, związał się z koleżanką z branży, Ireną Górską, z którą doczekał się dwóch synów. Młodszy, Maciej, poszedł w ich ślady.

Maciej Damięcki z żoną

Talent odziedziczyły także jego dzieci: Mateusz i Matylda. Tego pierwszego nie trzeba przedstawiać, jest jednym z najbardziej polskich wziętych aktorów. Jego fenomenalna kreacja w niedawnej "Furiozie" zachwyciła widzów. Jego siostra, która wystąpiła m.in. w serialu "Na Wspólnej", zrezygnowała z aktorstwa. Obecnie tworzy grafiki, za pomocą których podsumowuje to, co się dzieje w Polsce i na świecie.

Matylda i Mateusz Damięccy

Karierę zrobił również bratanek Macieja Damięckiego, Grzegorz. Aktor wybiera głównie role w filmach, w tym roku na ekrany wszedł dramat "Fucking Bornholm", gdzie wcielił się w rolę Dawida Nowaka. Raczej nie zobaczymy go w produkcjach wieloodcinkowych. Dlaczego?

Mając świadomość własnej impulsywności, wiem, że pewne zadania nie są dla mnie. Nie staram się o role w telenowelach, bo zabrakłoby mi wytrwałości, by grać tę samą postać wiele lat - wyznał w rozmowie z "Twoim Stylem".

Grzegorz Damięcki

Królikowscy - wizerunek zniszczony przez afery rodzinne

Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowscy doczekali się pięciorga dzieci. Dwoje z nich poszło w ślady rodziców. Antka nie trzeba nikomu przedstawiać, Julia gra z mamą w "Klanie". Jan, kompozytor, związał się z aktorką Joanną Jarmołowicz. Paweł Królikowski doskonale spełniał się w roli ojca, jednak był świadomy, że czasem starał się nieco za bardzo.

Ja mam nadopiekuńcze ciągoty, że najchętniej chciałbym wszystko, co dotyczy dzieci, mieć pod kontrolą. Na szczęście moja żona jest dużo mądrzejsza ode mnie pod tym względem. Mówi, że dzieci muszą mieć ten moment, kiedy wychodzą za furtkę, a ty zostajesz w domu z zapalonym światłem, jak z latarnią morską, żeby wiedziały, gdzie wrócić - mówił Królikowski w "Vivie!" w 2014 roku.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski

Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Śmierć Pawła Królikowskiego wiele zmieniła. Aktor zmarł dwa lata temu. Widzowie do tej pory kochają go za rolę Kusego w "Ranczu", dlatego wielu nie może pogodzić się z tym, jak Królikowscy stracili w oczach fanów rodziny po aferach Antka Królikowskiego. Żonę Joannę Opozdę zdradził, gdy była jeszcze w ciąży. Po narodzinach syna rozpętała się publiczna wojna i pranie brudów pomiędzy małżonkami oraz ich rodzinami. W sprawę włączyła się także Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która stanęła murem za synem. Jeśli chcecie więcej przeczytać na ten temat, to zapraszamy na stronę Plotek.pl.

Antek Królikowski

Na ekranach możemy oglądać także Rafała Królikowskiego, brata Pawła Królikowskiego. Trzyma się on jednak z dala od rodzinnych afer i skupia uwagę na graniu. W 2021 roku pojawił się m.in. w filmie "To musi być miłość".

Stuhrowie - wrogowie władzy

Kryzys wizerunkowy dopadł także rodzinę Stuhrów. Senior rodu niedawno spowodował wypadek, gdy był pod wpływem alkoholu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak Jerzy Stuhr poniesie konsekwencje. Te na pewno dopadły już jego syna Macieja, który jest krytykowany i hejtowany za to, co zrobił jego ojciec. Obaj mają nie tylko pokaźną filmografię, lecz także są bardzo zaangażowani politycznie. Nawet Jarosław Kaczyński nawiązał do wypadku podczas jednego ze swoich ostatnich wystąpień, w Przemyślu.

Trzeba być silnym, trzeba zrzucić z siebie ten głoszony przez przeciwników, przez tych tak zwanych celebrytów, ten kompleks niższości. Ten (Jerzy) Stuhr. To, że on tam wypił i jechał… no. Ale to, że on opowiada, że on się po polsku wstydzi mówić, bo to wstyd na Zachodzie. No to jest skandal. Żeby jego "zbrodnie" się ograniczyły do tego 0,7 promila, to już... - powiedział Kaczyński.

Jerzy Stuhr i Maciej Stuhr

O kim jeszcze warto wspomnieć? Zofia Zborowska poszła w ślady rodziców: Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej, Maciej Musiał także jest aktorem, jak jego ojciec Andrzej Musiał. Stanisław Banasiuk wspiera syna Mateusza, który robi karierę i jest związany z aktorką Magdaleną Boczarską. Produkcje z ich udziałem cieszą się dużą popularnością i sympatią widzów.