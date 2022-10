Kosmos dla dziewczynek - one mogą wszystko, ale jest jeden warunek. Koniec ze stereotypami

W dniach 7-8 października 2022 roku w Warszawie odbyła się pierwsza w Polsce konferencja naukowa na temat dziewczynek - "Dziewczynki i dziewczyny. Wstęp do girlhood studies". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Kosmos dla Dziewczynek oraz Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsięwzięcie wspierała firma LEGO®, która od jakiegoś czasu angażuje się w rozwój najmłodszych, organizując między innymi kampanię "Dziewczynki mogą wszystko".

Czym tak naprawdę są girlhood studies?

Girlhood studies to odrębny obszar badawczy, który na świecie zaczął się rozwijać na początku lat 90. (badanie przeprowadzone w 2021 roku dla LEGO przez Instytut Geeny Davis ds. Płci w Mediach w siedmiu krajach (Chiny, Czechy, Japonia, Polska, Rosja, Wielka Brytania i USA). Skupia się na krytycznej analizie reprezentacji dziewczyńskości, a także na badaniu doświadczeń dziewczynek. Uczeni odkrywają między innymi społeczne i kulturowe uwarunkowania, z którymi zmagają się najmłodsze kobiety i starają się odpowiedzieć na pytanie, jakie mają one wpływ na ich rozwój. Podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji specjalnie zaproszeni goście podczas wystąpień poruszyli kilka kluczowych zagadnień, wśród których były między innymi:

Jakie są współczesne dziewczynki i dziewczyny?

Jaka jest różnica między dziewczyńskością a kobiecością?

Jakie są granice girlhood studies i w jakim stopniu określa je płeć kulturowa, wiek lub inne czynniki?

Jakie są doświadczenia bycia dziewczynką w Polsce?

Dziewczynki są otwarte, a bariery społeczne stanowią dla nich coraz mniejszą przeszkodę

Grupa LEGO zainicjowała wspomnianą kampanię "Dziewczynki mogą wszystko". Jej organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na bariery społeczne i stereotypy, z którymi muszą się zmagać dziewczynki. Mają z nimi do czynienia od najmłodszych lat, kiedy rodzice im kupują lalki, a synom plastikowe samochodziki czy roboty. W przedszkolu namawia się je do tańczenia czy śpiewania, a chłopców do grania w piłkę. Ważne jest, by rodzice i wychowawcy wspierali dziewczynki, które preferują aktywności i zabawy, o których stereotypowo sądzi się, że są zarezerwowane dla chłopców. Podczas konferencji "Dziewczynki i dziewczyny. Wstęp do girlhood studies" wystąpiła dyrektorka marketingu LEGO na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie Beata Kucejko i nawiązała do kampanii. Przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego w 2021 roku dla LEGO przez Instytut Geeny Davis ds. Płci w Mediach w siedmiu krajach (Chiny, Czechy, Japonia, Polska, Rosja, Wielka Brytania i USA).

Badanie udowodniło, że dziewczynki są otwarte na różnorodność i pozbawione barier związanych z płcią - 90 proc. dziewczynek w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem "to jest OK, jeśli dziewczynki chcą grać w piłkę nożną, a chłopcy tańczyć w balecie".

Dziewczynki nie mają tendencji do osądzania czy podziałów płciowych - dziewczynki z Polski (60 proc.) w mniejszym stopniu niż rodzice (66 proc.) oraz chłopcy (75 proc.) uważają, że niektóre aktywności są przypisane konkretnej płci.

Dziewczynki odczuwają jednak często, że mogą być osądzane przez innych. 43 proc. dziewczynek w Polsce obawia się wyśmiania z powodu używania zabawki przypisywanej stereotypowo płci męskiej. To jedna z barier, które ograniczają kreatywność i swobodę samorozwoju dziecka.

Obawy dziewczynek mogą mieć częściowe źródło w rodzicach, ponieważ 22 proc. z nich obawia się, że ich córka będzie wyśmiana ze względu na używanie zabawki, którą stereotypowo powinni się bawić chłopcy.

Fot. materiały promocyjne

Beata Kucejko podkreśla, jak ważne jest, by dorośli starali się dostrzegać w dzieciach ich rzeczywiste zainteresowania i cechy charakteru.

Marka LEGO wierzy, że każde dziecko powinno mieć możliwość rozwoju swojego pełnego potencjału, niezależnie od płci. Do dzieci należy wybór zabawy, na którą mają ochotę, zgodną z ich potrzebami, pasjami oraz tym co je inspiruje. Bez obawy o bycie wyśmianym. Poprzez naszą kampanię "Dziewczynki mogą wszystko" chcemy zwrócić uwagę na wyzwania związane ze stereotypami płciowymi. Chcemy zainspirować nas, dorosłych, do tego, aby patrzeć na dzieci nie przez pryzmat ich płci, ale przez pryzmat tego, kim naprawdę są, jakie mają cechy charakteru, jak lubią się bawić i co je interesuje - mówi Beata Kucejko.

Warto wspomnieć, że istnieje wiele badań, z których jasno wynika, że firmy i różnego rodzaju organizacje, które stosują zasadę inkluzywności, osiągają dużo lepsze wyniki biznesowe, a firmy z bardziej zróżnicowanymi zespołami kierowniczymi odnotowują wyższe przychody. Powinniśmy więc wspierać na każdym kroku dziewczynki, które chcą się angażować w aktywności, które nie są im stereotypowo przypisywane.