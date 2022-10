Dość stereotypów. Dziewczynki też lubią matematykę, roboty i samochody

Czasami nie przemawiają do nas suche fakty, niepoparte żadnymi danymi, dlatego na początku skupmy się na statystyce i garści konkretnych informacji. Ponad 90 procent dziewczynek w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, że "to jest OK, jeśli dziewczynki chcą grać w piłkę nożną, a chłopcy tańczyć w balecie" (Badanie przeprowadzone w 2021 roku dla LEGO przez Instytut Geeny Davis ds. Płci w Mediach w siedmiu krajach (Chiny, Czechy, Japonia, Polska, Rosja, Wielka Brytania i USA). Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że społeczeństwo nierzadko próbuje stłamsić młode dziewczynki i wsadzić je ponownie w ciasne, ograniczające schematy. Pomocną dłoń mogą wyciągnąć rodzice, którzy nauczą dzieci, że mogą one w przyszłości wykonywać zawód inżynierki, czy zajmować się programowaniem gier komputerowych, a zabawa klockami jest także świetną opcją - właśnie dla nich.

Możesz być kim chcesz. Dziewczynki mogą wszystko

Piosenkarka, influencerka, czy tancerka - to tylko kilka wąskich opcji z całej palety profesji, które mogą w przyszłości wykonywać młode dziewczynki. Jak pokazują dane, w Polsce 60 procent z nich uważa, że niektóre aktywności są przypisane konkretnej płci. Ten sposób myślenia wynika przede wszystkim z błędnych i niesprawiedliwych stereotypów, że "dziewczynki kochają bawić się w księżniczki", czy "każda dziewczynka uwielbia modę". Doskonale wiemy, że to nieprawda, a jedyną drogą do osiągnięcia szczęścia w przyszłości jest realizowanie własnych pasji bez barier i ram, które inni próbują nam narzucić. Po przeczytaniu kilku opinii dziewcząt spokojnie można stwierdzić, że mają one nadzwyczaj różnorodne zainteresowania i każda z nich chce się "stworzyć" na własny, niepowtarzalny sposób:

Kocham roboty, a moim ulubionym filmem są "Gwiezdne Wojny" - stwierdza ośmioletnia Zosia.

Nie wiem, dlaczego chłopcy nie chcą ze mną grać w piłkę, ale i tak będę w nią grała, bo uwielbiam ten sport - podkreśla sześcioletnia Gosia.

W wolnym czasie układam z tatą klocki LEGO z serii MINDSTORMS, bo chciałabym w przyszłości tworzyć roboty, które pomogą ludzkości - zaznacza dumnie siedmioletnia Oksana.

Fot. materiały promocyjne

Nowa kampania firmy LEGO "Dziewczynki mogą wszystko" wychodzi naprzeciw pozytywnym zmianom, które następują i pokazuje, że bez względu na płeć można mieć dowolne zainteresowania również te przypisywane chłopcom i być w przyszłości kimkolwiek się chce. Adresowana jest szczególnie do rodziców młodych dziewcząt, które odczuwają często, że mogą być osądzane przez innych za to, jakich wyborów dokonują.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone dla Grupy LEGO w 2021 roku, 43 proc. dziewczynek w Polsce obawia się wyśmiania z powodu używania zabawki przypisywanej stereotypowo płci męskiej. Obawy dziewczynek mogą mieć również częściowo swoje źródło w podejściu rodziców, ponieważ aż 22 proc. z nich obawia się, że ich córka będzie wyśmiana ze względu na używanie zabawki, którą stereotypowo powinni się bawić chłopcy. Dane mówią same za siebie. Młode dziewczynki wciąż boją się, że przez swoje pasje zostaną wyśmiane i nie spotkają się z akceptacją przez najbliższe środowisko. Dlatego powinniśmy być otwarci na pomysły i pasje naszych dzieci oraz dawać im samodzielne pole do popisu.

Od zawsze lubiłam liczyć i wiem, że w przyszłości zostanę matematyczką - stwierdza ośmioletnia Hania.

Inna dziewczynka natomiast korzysta z klocków, z których złożyła kaskaderską terenówkę - w przyszłości chciałaby zostać profesjonalnym kierowcą rajdowym.

Kocham bawić się autami. Na razie mam auto wybudowane z klocków LEGO, ale wiem, że w przyszłości będą już mogła jeździć na profesjonalnym quadzie - podkreśla sześcioletnia Ada.

Fot. materiały promocyjne



Młode dziewczynki w przeważającej większości nie mają - jeszcze - uprzedzeń związanych z płcią i zabawą. Trzeba podkreślić, że są otwarte na świat. Nie osądzają i nie tworzą podziałów płciowych. Jednak taki stan nie trwa wiecznie. W pewnym momencie, na przełomie przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej, dzieci zaczynają orientować się, że inni oceniają ich ze względu na bardzo różne kryteria. Zaczynają odczuwać, że społeczeństwo może je oceniać, a nawet wyśmiewać za działania wykraczające poza schematy czy narzucane role społeczne. Dlatego tak bardzo ważna jest neutralność wobec kreatywności dzieci, a także wspieranie młodych dziewczynek bez względu na to, czy "bawią się lalkami", czy wolą grać w piłkę nożną.

11 października - Międzynarodowy Dzień Dziewczynek

Chwalmy zatem kreatywność naszych dzieci nie tylko od święta. Warto nie zwracać również uwagi na sztywne schematy czy stereotypy. Być może dzięki temu wychowamy młode pokolenie inżynierek, programistek, perkusistek, kierowczyń rajdowych, a one w przyszłości same podziękują za ogrom wsparcia i wiary, którą udało nam się w nich zaszczepić w dzieciństwie.