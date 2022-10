Jak wspierać dziewczynki? To bardzo proste. Można zacząć już od zabawek

"Siedź jak dama", "nie pobrudź się", "nie baw się tym, to dla chłopów" - takie zdania słyszą dziewczynki już od najmłodszych lat. Choć rodzicom może wydawać się, że w ten sposób pomagają córkom wkroczyć w dorosłe życie, nieświadomie mogą zakorzeniać jednak w nich poczucie - że pewne rzeczy zarezerwowane są tylko dla mężczyzn. Co to zresztą znaczy "siedzieć jak dama"? I czy naprawdę uważamy, że dziewczynka nie powinna bawić się koparką, budować z klocków garaż dla samochodów, lub - o zgrozo – „usiąść jak chłopak"? Z badań przeprowadzonych przez Instytut Geeny Davis dla Grupy LEGO® wynika, że aż 43 procent dziewczynek w Polsce obawia się wyśmiania z powodu używania zabawki przypisywanej stereotypowo płci męskiej (badanie przeprowadzone w 2021 roku dla LEGO przez Instytut Geeny Davis ds. Płci w Mediach w siedmiu krajach (Chiny, Czechy, Japonia, Polska, Rosja, Wielka Brytania i USA).

Różowy dla dziewczynki, niebieski dla chłopca?

Społeczne normy narzucane są na dzieci często jeszcze przed ich narodzinami. Doskonale obrazują to chociażby uwielbiane przez instagramowych celebrytów tzw. "gender reveal parties", czyli imprezy, podczas których przyszli rodzice dzielą się informacją, czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki. Gdy z przebitych balonów wysypie się różowy brokat - na świat przyjdzie dziewczynka. Gdy przekrojony tort będzie miał w środku niebieski krem - oznacza to narodziny chłopca. I tak dalej... A przypisanie kolorów do płci to jeden z przykładów. Nie ma oczywiście nic złego w tym, że dziewczynki lubią róż. W momencie, gdy jest to jednak narzucane lub inny gust krytykowany, pojawia się temat stereotypów.

Fot. materiały promocyjne

Dziewczynki chcą równości

Przytoczone wcześniej badanie Grupy LEGO wykazało, że rodzice już od najmłodszych lat zachęcają córki i synów do zupełnie innych aktywności. 41 proc. badanych poleca dziewczynkom zabawę pluszakami czy lalkami, podczas gdy chłopców zachęca do tego zaledwie 29 proc. opiekunów. Z kolei budowanie konstrukcji z klocków to zajęcie uważane za "męskie" (61 proc. rodziców motywuje do tego chłopców, dziewczynki - tylko 55 proc.).

To nie wszystko. Sytuacja przedstawia się podobnie z aktywnościami, które mogą wpłynąć na obrane przez dzieci zainteresowania czy nawet w późniejszym życiu - ścieżki kariery. Programowanie i tworzenie gier poleca synom 33 proc. rodziców, córkom - ledwie 18 proc. W dodatku zaledwie 17 proc. rodziców uważa, że majsterkowanie to dobre zajęcie także dla dziewczynek.

Efekty takiego postępowania widać jak na dłoni. Z badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii przez Plan International wynika, że stereotypy dotyczące płci wpływają aż na ponad 2/3 dziewczynek w wieku od 11 do 18 lat.

Dziewczyny często nie widzą swojego potencjału, bo są tego uczone. Istnieje podświadoma dyskryminacja, która karze nam sądzić, że ścieżki karier dla kobiet są bardzo ograniczone. (...) Początkowo zniechęcało mnie, gdy słyszałam, że kobiety nie mogą być lekarzami i mogą być tylko pielęgniarkami, ale ostatnio jestem coraz bardziej zdeterminowana - mówi jedna z uczestniczek badania.

Całe życie słyszałam, że piłka nożna to męski sport, ale odpowiadałam, że każdy może w nią grać (...). Proszę, pozwalajcie swoim córkom i siostrom grać w piłkę nożną - tłumaczy kolejna.

Cała nadzieja w rodzicach?

Choć świadomość tego jest dość przerażająca, robiący rachunek sumienia rodzice nie powinni być dla siebie aż tak surowi. Sztafetę pokoleniową dość trudno jest przerwać, a dorośli dziś Polacy sami musieli walczyć z uprzedzeniami. Tegoroczny raport LEGO Play Well wykazał, że aż 40 proc. z nich spotkało się w dzieciństwie ze stereotypami dotyczącymi płci w zabawie. 25 proc. przyznało, że rodzice zabraniali im bawić się zabawkami, które tradycyjnie były kojarzone z przeciwną płcią, a aż 35 proc. obawiało się, że z tego powodu będą dręczeni.

Dziecko nie rodzi się przecież z uprzedzeniami. To od nas zależy, w jaką stronę je pokierujemy i jak będziemy pomagali mu w kształtowaniu światopoglądu. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy dziewczynki z jednej strony doświadczają dokonujących się przemian społecznych, a z drugiej stale obserwują toczoną przez kobiety walkę o swoje prawa.

Fot. materiały promocyjne

Świat składa się z miliona barw, w których można wybierać. Pokazywanie dziewczynkom, że już od dziecka mają wybór i mogą bawić się zabawkami - którymi po prosu chcą się bawić - to z pozoru mała cegiełka. Może ona jednak pomóc w wyzbyciu się stereotypów dotyczących płci i ukazać, że dziewczynki nie ustępują chłopcom w żadnej dziedzinie.