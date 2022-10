Znaki zodiaku opisują cechy charakterystyczne i pomagają poznać naturę człowieka. Przypisanie swojej daty urodzenia do odpowiedniej kategorii pozwala jeszcze lepiej zrozumieć siebie i innych, a także przewidzieć, co może nas spotkać w przyszłości. Na przykładzie polskich gwiazd możemy zauważyć, że niektóre cechy przypisywane odpowiednio każdemu ze znaków, doskonale charakteryzują i wyróżniają znane osoby. Sprawdziliśmy, które cechy osobowości przypisywane są Lwom, Pannom i Bykom. Wiemy również, które celebrytki urodziły się dokładnie pod tymi znakami zodiaku.

Natalia Siwiec - Lew (23 lipca-23 sierpnia)

Lew, jak na prawdziwego króla przystało, jest obdarzony niezwykłą charyzmą. Osoba spod tego znaku zodiaku dzięki niebywałej energii i radości z życia zawsze jest pozytywnie nastawiona do ludzi i świata. Niezwykle waleczna, o swoje potrafi wykłócać się jak mało kto. Przesadna pewność siebie powoduje, że często przypisuje jej się próżność i pychę. Nie przeszkadza jej to i z uśmiechem pokonuje wszelkie trudności. W grupie to właśnie osoba spod znaku Lwa wiedzie prym, pragnie być w centrum uwagi i zawsze jej się to udaje. Czy zatem można wyobrazić sobie bardziej odpowiedni znak zodiaku dla Natalii Siwiec?

Anna Lewandowska - Panna (24 sierpnia-22 września)

Osobę spod znaku Panny cechuje rozsądek i perfekcjonizm. Panna nie znosi spóźnialstwa. Jest niezwykle punktualna, systematyczna i obowiązkowa. Często bierze na siebie wszystkie obowiązki. Uważa, że nikt nie zrobi tego lepiej, niż ona sama. Niekiedy może być odbierana przez otoczenie jako skrajnie pedantyczna i zbyt wymagająca. Nigdy nie jest wystarczająco zadowolona z tego, co ma. Czy te cechy charakteryzują Annę Lewandowską? Z pewnością tak. Niewiele żon znanych piłkarzy posiada tak wiele własnych biznesów i prowadzi je z takim zaangażowaniem.

Anna Mucha - Byk (20 kwietnia-22 maja)

Osoby urodzone pod znakiem Byka niezwykle twardo stąpają po ziemi. Są zdeterminowane i uparcie dążą do wyznaczonego celu. Byka można opisać jako człowieka pracowitego i pełnego pasji. Byki czerpią z życia pełnymi garściami i rzadko sobie odmawiają przyjemności. Są niebywale otwarte i uwielbiają kontakt z ludźmi. Mogą rozmawiać godzinami, a ich błyskotliwość wypowiedzi wyróżnia się na tle innych. Osoby spod znaku Byka są również bardzo temperamentne. Wnioskując po opisie Anna Mucha to książkowy przykład Byka.

Najwidoczniej coś w tym jest. Charakterystyczne cechy przypisane do znaków zodiaku pasują do osobowości Natalii Siwiec, Anny Lewandowskiej czy Anny Muchy.

Wasz charakter również pokrywa się z tym co opisują astrolodzy?