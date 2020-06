Lato to czas, na który niemal każdy z nas czeka z utęsknieniem. W końcu oprócz słonecznej pogody, dłuższych dni, to również możliwość wykorzystania urlopu. Niezależnie od tego, czy w te wakacje planujesz wyjazd, czy też zostajesz w domu, możesz odpocząć. Najważniejsze jest tu podejście – pozwól sobie na odrobinę szaleństwa i zdrowego egoizmu. Innymi słowy, spraw sobie przyjemność i porozpieszczaj się trochę. Jak to zrobić? Mamy kilka pomysłów.

Ugotuj coś dobrego

Dobre i smaczne jedzenie z pewnością wprawi nas w fantastyczny nastrój. Do tego już samo gotowanie może sprawiać frajdę! Nie bój się eksperymentować, łączyć w kuchni niecodzienne smaki. A jeśli się nie uda? Nawet tak nie myśl! Rozpatrz raczej scenariusz, w którym nad twoim daniem mogliby się zachwycać jurorzy programów kulinarnych. Zacznij od prostych ale niesztampowych dań, takich jak, naleśniki na piwie czy kalafior w cieście piwnym. Ich przygotowanie jest banalne, a danie wyglądają i smakują obłędnie. I do tego jaka satysfakcja, że zrobiło się je samodzielnie!

Pozwól sobie na nieoczywiste doznania

Nie bój się próbować nowych i niebanalnych smaków. Latem sięgaj więc nie tylko po to co orzeźwiające, ale też po to, co smaczne. Takim niestandardowym połączeniem może wydawać się piwo i… kawa. Okazuje się jednak, że latem to zestawienie idealne. Możesz sięgnąć więc po Karmi Mrożona Kawa 0%, które zapewni nie tylko piwne orzeźwienie, ale też przyjemność kawowego aromatu (w tym produkcie zawarty jest napar z kawy, przygotowany metodą cold brew). Wystarczy więc schłodzić piwo, nalać do szklanki i gotowe.

Polub się z planszówkami

Letnie wieczory najlepiej spędzać na tarasie, balkonie czy działce. Zaproś przyjaciół, wyciągnij zimne piwko i… gry planszowe. Gwarantujemy, że zabawa będzie pyszna. A nuż odkryjesz w sobie wyśmienitego stratega?

Gry to idealny sposób na wieczór z przyjaciółmi Fot. Shutterstock

Spróbuj swoich sił w… karaoke

Lubisz śpiewać, ale wiesz, że do umiejętności wokalnych Marilyn Monroe sporo ci brakuje? Nic nie szkodzi. Spróbuj swoich sił w karaoke. Tam nikt nie ocenia, nie wystawia not i nie mówi, czy przechodzisz do kolejnego etapu rozgrywek. Możesz za to zaśpiewać piosenkę ulubionego wokalisty i mieć z tego niebywałą satysfakcję! Kapitalna zabawa gwarantowana – niezależnie czy wybierzesz występ w barze czy w swoim salonie.

Idź na koncert

Muzyka jak wiadomo łagodzi obyczaje. Jeśli nie chcesz śpiewać, zobacz, jak robią to profesjonaliści. Obecnie, żeby posłuchać na żywo ulubionej kapeli, nie musisz nawet wychodzić z domu. Coraz więcej artystów oferuje wszak koncerty online. Zamiast tańczyć pod sceną, możesz szaleć przed komputerem z zimnym Karmi w dłoni.

Przeczytaj książkę, na którą wcześniej nie było czasu

Też kupujesz książki, które chcesz przeczytać, ale często nie ma na to czasu? Leżąc na plaży, czy podczas letnich wieczorów spędzonych na tarasie, masz możliwość nadrobić lekturowe zaległości. Możesz wybrać coś ambitnego albo lekkiego – wszystko zależy od tego, na co masz ochotę.

Przeczytaj dobrą książkę Fot. Shutterstock

Wybierz się z przyjaciółmi na plotki

Zadzwoń i umów się z przyjaciółmi na spotkanie. Niewinne plotki przy zimnym piwie, które niekoniecznie musi być alkoholowe (warto spróbować ciemnego bezalkoholowego Karmi Classic) to coś, czego od czasu do czasu potrzebuje każdy z nas.

Zaszalej na silent disco

Dla wszystkich tych, którzy uwielbiają tańczyć, ale nie przepadają za tradycyjnymi dyskotekami, mamy idealne rozwiązanie – silent disco. Podczas takiej imprezy poruszasz się w rytm muzyki, którą usłyszysz dzięki bezprzewodowym słuchawkom. Trzeba przyznać, że to fascynująca rozrywka. Każdy powinien je doświadczyć chociaż raz w życiu.

Stwórz domowe spa

Latem warto też poświęcić więcej czasu na pielęgnację. Słońce i suche powietrze często nie są naszymi sprzymierzeńcami. O ile niemal każdy z nas pamięta, by chronić skórę i stosować kremy z filtrem, o tyle czasem zapominamy o nawilżaniu włosów. Stwórz więc u siebie swoje domowe spa. Ten czas minie jeszcze przyjemniej, jeśli z maseczką na twarzy i odżywką na głowie będziesz sączyć orzeźwiające, bezalkoholowe Karmi o smaku mrożonej kawy. Brzmi kusząco?

I pamiętaj, niezależnie czy tego lata zostaniesz w domu, wyjedziesz na wakacje, urządzisz sobie domowe spa, czy oddasz się pod opiekę wykwalifikowanych kosmetyczek, ciesz się chwilą. I choćby nie wiem co, poświęć sobie uwagę.