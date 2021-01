Elizabeth Hurley jest brytyjską aktorką i modelką, która jeszcze kilkanaście lat temu regularnie pojawiała się na okładkach kolorowych pism, a to za sprawą jej bujnego życia osobistego. Przypomnijmy, że celebrytka przez wiele lat była związana z aktorem Hugh Grantem, co tylko zwiększyło zainteresowanie jej życiem prywatnym. Mimo że jej lata świetności na ekranie minęły, ta wciąż wzbudza niemałe emocje wśród internautów. Tym razem nie było inaczej.

REKLAMA

Syn Elizabeth Hurley skończył 18 lat. Chłopak jest kopią swojej mamy!

Elizabeth Hurley topless

Elizabeth Hurley ma 55 lat, jednak patrząc na zdjęcia, które zamieszcza w mediach społecznościowych, aż trudno w to uwierzyć. Aktorka wygląda świetnie, a smukłej figury może pozazdrościć jej niejedna młodsza koleżanka z branży. Sama zainteresowana jest świadoma swoich walorów i dokładnie wie, że to właśnie one najbardziej przyciągają uwagę internautów w mediach społecznościowych. Aktorka lubi kontrowersje, więc nic dziwnego, że chętnie zamieszcza na swoim profilu odważne zdjęcia. Tym razem zapozowała topless w śniegu. Na fotce ma jedynie dół do bikini i kożuch, który sporo odsłania.

Jak mogłam się oprzeć - napisała pod zdjęciem.

Co ciekawe, to zdjęcie wykonał jej 18-letni syn. Internauci są pod wrażeniem odwagi i formy aktorki, o czym tłumnie dają znać w komentarzach pod postem.

Ja też nie mogę się oprzeć!

Wygrałaś!

Czas się dla ciebie zatrzymał - komplementują w komentarzach.

Na Was też zrobiła takie wrażenie?

Zobacz wideo Jennifer Lopez zachwyca figurą. Pokazała się na plaży w bikini i lekkiej narzutce

ZOBACZ TEŻ: Elizabeth Hurley włożyła sukienkę Versace sprzed 21 lat. "Wyglądasz tak samo dobrze, jak przed laty"