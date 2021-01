Serial komediowy Canal+ "13 posterunek" emitowany był zaledwie przez trzy lata. W krótkim czasie zyskał tysiące fanów, którzy z łezką w oku wspominają go do dziś. Popularność serialu otworzyła grającym w nim aktorom drogę do show-biznesu. Są jednak tacy, którzy żałują udziału w produkcji. Kojarzycie długonogą, serialową Kasię? Zagrała ją Aleksandra Woźniak, która po wcieleniu się w rolę długo mierzyła się z szufladkowaniem i utratą szansy odegrania bardziej wymagających ról..

REKLAMA

Pazura obchodzi 33. urodziny. Cezary zrobił jej niespodziankę. Zdjęcie jak kadr z filmu

Cezary Pazura zapozował z komisarzem Kotem z "13 posterunku": Wtedy i dziś

Cezary Pazura na udziale w "13 posterunku" zdecydowanie nie ucierpiał. Aktor miło wspomina pracowite lata 90. i równie dobrze wspominają je internauci, którzy często komentują mu zdjęcia cytatami z serialu lub przypominają zabawne sceny. Pazura sprawił radość fanom produkcji i opublikował archiwalne zdjęcie z Andrzejem Niemirskim.

Z komisarzem Kotem - wtedy i dziś. Ładni bezpowrotnie - napisał.

Porównał zdjęcie z planu serialu z selfie wykonanym obecnie. Na pierwszy rzut oka widać, że jednemu z panów ubyło włosów na głowie, a drugiemu przybyło na brodzie.

Edyta Pazura dostaje groźby śmierci: Jestem za duża, żeby bać się kogokolwiek

Fani w komentarzach zareagowali bardzo entuzjastycznie.

Już takiej komedii jak "13 posterunek" nie będzie nigdy. Do tej pory oglądam i dalej nie mogę przestać się śmiać.

Wydział wewnętrzny, inspektor Kot? Bardzo mi miło. Napije się pan mleka?

Uśmiechy wciąż te same.

Najlepszy polski serial, najlepsza ekipa, to były czasy! Szkoda, że dziś już nie można takich obejrzeć - czytamy.

Wiele osób pisało, że panowie nic się nie zmienili. Zgadzacie się?