'Milionerzy'. Co łączy Kolumbię z Kolumbią Brytyjską?

"Milionerzy" przyciągają przed telewizory grono widzów, którzy chętnie oglądają program, nawet jeśli emitowane są powtórki. Fani od poniedziałku do czwartku gotowi są na odpowiadanie na pytania z poziomu fotela, kibicowanie faworytom i zdobywanie nowej wiedzy.

"Milionerzy". Pytanie z programu

Uczestnikiem, który zmierzył się z pytaniami zadawanymi przez Huberta Urbańskiego był Grzegorz Stefańczyk z Kielc, który jest tłumaczem i nauczycielem języka angielskiego. Uczestnik standardowo miał do wykorzystania trzy koła ratunkowe: telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności i 50:50. Pierwszą pomoc wykorzystał już w trzecim pytaniu, ale później szło mu całkiem sprawnie. Dobra passa skończyła się jednak, gdy Grzegorz usłyszał pytanie ósme warte aż 75 tysięcy złotych.

A. obie mają stolicę w Bogocie

B. obie leżą nad Pacyfikiem

C. wszystko

D. nic

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Uczestnik stwierdził, że na tyle, na ile pamięta mapę, obie Kolumbie nie leżą nad Pacyfikiem i odrzucił odpowiedź B.

Kolumbia Brytyjska raczej kojarzy mi się, że leży po stronie Atlantyckiej - powiedział.

Uczestnik miał wrażenie, że prawidłową odpowiedzią może być D - nic. Twierdził, że Kolumbie nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz nazwy. Zdecydował się na użycie drugiego koła ratunkowego. Wybrał 50:50, a komputer odrzucił odpowiedź A - obie mają stolicę w Bogocie oraz odpowiedź C - wszystko. Po tej podpowiedzi pan Grzegorz dość sprawnie zdecydował się na odpowiedź D - nic, którą podejrzewał już wcześniej. Niestety odpowiedź była błędna. Okazało się, że Kolumbia to państwo w Ameryce Południowej, a Kolumbia Brytyjska to prowincja w zachodniej Kanadzie, co oznacza, że obie leżą nad Pacyfikiem.