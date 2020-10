Córka Catherine Oxenberg, znanej głównie z serialu "Dynastia", ma za sobą trudną przeszłość. India Oxenberg należała do organizacji NXIVM, która początkowo przedstawiała się jako grupa, która pomagała ludziom wzmocnić ich pozycję na rynku pracy. NXIVM liczyła 16 tysięcy członków, a wśród nich znalazła się India. Niestety, organizacja niczym nie przypominała tej, na jaką się kreowała.

India Riven Oxenberg szczerze o organizacji NXICM

Catherine Oxenberg razem z córką wzięła udział w wywiadzie dla ABC News. Po raz pierwszy opowiedziały o sekcie i próbach uwolnienia się z organizacji.

Wydawało mi się, że uczę się indywidualizmu i rozwoju osobistego. To, czego się uczyłam, było całkowicie odwrotne. To było nieludzkie - powiedział India Oxenberg.

India dołączyła do organizacji, gdy miała zaledwie 19 lat. Przewodniczącym grupy był Keith Ranier, samozwańczy guru, który przechwalał się swoimi zdolnościami, nazywając je wyższym intelektem. India Oxenberg spędziła w sekcie prawie siedem lat. Przyznaje, że była poddawana praniu mózgu, ale wtedy nie zdawała sobie z tego sprawy.

To lata "pielęgnacji". A kiedy nie jest się tego świadomym, tak łatwo jest dać się zwieść, szczególnie przez ludzi, którzy są mistrzami w manipulacji. A to byli właśnie tacy ludzie, zwłaszcza Keith Raniere - powiedziała India.

Prokuratorzy zarzucili Ranierowi oszustwo i wykorzystywanie kobiet. Miał stworzyć tajne stowarzyszenie w grupie, w którym członkinie stawały się "niewolnicami" i przymuszane były do współżycia. Według prokuratorów Ranier musiał szantażować kobiety czymś, co nazywał "zabezpieczeniem". Były to rodzinne tajemnice i ich nagie zdjęcia, które w każdej chwili mogły ujrzeć światło dzienne.

Nie miałam możliwości odmówienia. Powiedzenie "nie" oznaczało zranienie mojej rodziny lub moich przyjaciół. I nie zamierzałam tego robić - wyznała India.

Oprócz tego Keith wszystkim członkom tatuował swoje inicjały.

Prawda jest taka, że powiedziano nam, że to symbol ważnych elementów i że mają tworzyć między nami więź - wyjaśniła India.

My jednak byliśmy głodni i pozbawieni snu, więc godziliśmy się na wszystko. Nawet na te inicjały - dodała.

Następnie o życiu córki w sekcie opowiedziała Catherine. To także był dla niej bardzo trudny czas, szczególnie że przez znaczną jego część nie miała z Indią kontaktu. Przez lata walczyła o jej uwolnienie.

Żyłam w strachu przez dwa lata, ale moja wiara była silniejsza niż mój strach. Kiedy po raz pierwszy spotkałam ją pod koniec maja 2017 roku, wtedy pomyślałam, że mogłabym jej pomóc. Powiedziałam jej, że została poddana praniu mózgu i że należała do sekty.

Keith Raniere ma postawione zarzuty za handel ludźmi, przemoc na tle seksualnym i wymuszanie haraczy. Grozi mu dożywocie, a wyrok poznamy pod koniec października.

India Oxenberg planuje uczestniczyć w procesie Raniere i chce wydać oświadczenie o jego wpływie na wszystkie ofiary. A jeśli chodzi o inicjały, dziewczyna zakryła tatuaż napisem "ancora imparo", co w tłumaczeniu oznacza "wciąż się uczę".