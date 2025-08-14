14 sierpnia Magdalena Kumorek skończyła 46 lat. Pierwszy raz pojawiła się na ekranach roli Dominiki w "Poranku kojota" i szybko zyskała uznanie widzów. Później zyskała jeszcze większą popularność, gdy zagrała Agnieszkę w "Samym życiu". Gwiazdę mogliśmy również oglądać w "Teraz albo nigdy" oraz "Hotelu 52". Kumorek podbiła serca widzów, gdy wcieliła się w Ankę Zawadzką w serialu "Przepis na życie". Tak przez lata się zmieniała.

Magdalena Kumorek nagle odeszła z "Samego życia". Nie od razu chciał zagrać w "Przepisie na życie"

Kumorek grała Agnieszkę w "Samym życiu" do 2004 roku, Wówczas stwierdziła, że to czas, by odejść. Była wypalona. - Nauczyłam się fachu, mogłam spokojnie funkcjonować finansowo i kupiłam sobie mieszkanie. Natomiast po dwóch latach byłam tak wykończona, że wydawało mi się, że już nic nie umiem. Dlatego decyzja o zrezygnowaniu z serialu i wyjeździe z Warszawy była dla mnie z tego punktu widzenia bardzo łatwa - przyznała w wywiadzie dla Plejady. Jak dodała, wiele wówczas zaryzykowała - nie miała innej pracy. - To wszystko było bardzo trudne. Do dziś nie wiem, jak dałam sobie radę. Ale byłam przekonana, że to dobra decyzja. Ludzie mówili mi, że to, co robię, jest nierozsądne, a ja nie miałam w głowie żadnych znaków zapytania - mówiła.

Anka Zawadzka z "Przepisu na życie" to kolejna niezapomniana rola Kumorek. Nie od razu zdecydowała się jednak na jej przyjęcie. - Zaraz po tym, jak podjęłam decyzję, że skupiam się na życiu rodzinnym, zadzwoniła do mnie reżyserka castingu Ewa Brodzka z propozycją roli w "Przepisie na życie". Kategorycznie odmówiłam. Za jakiś czas znowu się do mnie odezwała, prosząc, bym chociaż przeczytała scenariusze trzech pierwszych odcinków. Zgodziłam się. Pamiętam, że powiedziałam wtedy mojej mamie: "Mam nadzieję, że to będzie bardzo zły scenariusz". Okazało się jednak zupełnie odwrotnie. To było świetne - opowiadała w rozmowie ze wspomnianym portalem. Po sukcesie w serialu Kumorek mogła liczyć na wiele propozycji ról. Skrupulatnie je odrzucała i skupiała na innych wyzwaniach. Mogliśmy ją zobaczyć w "Twoja twarz brzmi znajomo". Aktorka sprawdza się również w dubbingu, choć cały czas pojawia się w serialach i filmach.

Magdalena Kumorek po kilkunastu latach się rozwiodła. Ma modny zawód

W 2025 roku aktorka po 17 latach zakończyła małżeństwo. Była związana z kompozytorem Piotrem Dziubką. - To była chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaka mi się w życiu przytrafiła. Ona była bardzo trudna. Byłam z moim mężem 17 lat w związku, (...) ale potwornie trudne okoliczności, które temu towarzyszyły, (...) różne antagonizmy wśród naszych znajomych, różne poczynania byłego męża po naszym rozwodzie, spowodowały, że ja chcąc dalej żyć i opiekować się moimi dziećmi musiałam podejmować bardzo trudne decyzje w krótkim tempie - mówiła w podcaście Katarzyny Zdanowicz. Po rozwodzie aktorka wyprowadziła się z Wrocławia i wróciła do Warszawy. Dziś pracuje jako coachka. "Moją misją jest wspieranie ludzi w odkrywaniu ich pełnego potencjału i osiąganiu trwałych pozytywnych zmian. Wierzę, że każdy z nas ma w sobie w moc, by żyć życiem, jakiego pragnie" - wyjaśnia Magdalena Kumorek na swojej stronie internetowej.