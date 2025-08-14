Beata Tyszkiewicz jest bez wątpienia pierwszą damą polskiego kina. Życie uczuciowe gwiazdy było równie bogate, jak filmografia. Choć już jakiś czas temu zniknęła z ekranów, na stałe zapisała się w historii rodzimej kinematografii. W czwartek 14 sierpnia aktorka skończyła 87 lat. Na jaką emeryturę może liczyć?

Beata Tyszkiewicz szczerze o swojej emeryturze. "Ludzie mają niższe"

Od 2018 roku Beata Tyszkiewicz nie pokazuje się publicznie. Aktorka przeszła rozległy zawał mięśnia sercowego i nie udało jej się odzyskać pełnej sprawności. Kariera gwiazdy trwała jednak ponad 60 lat. Niestety, lata pracy nie przekładają się na wysokość emerytury, która, jak przyznała artystka, nie jest zbyt wysoka. Według informacji przekazywanych przez media w 2024 roku po waloryzacji wysokość świadczenia Tyszkiewicz to podobno 1700 zł. Gwiazda nie zamierza jednak narzekać. - Emeryturę mam niską, ale mówiąc o tym, nie biadoliłam, bo ludzie mają niższe. Tylko że to po 60 latach pracy przeszło... Kiedyś nikt nam nie mówił o żadnych składkach, ubezpieczeniach - przyznała Beata Tyszkiewicz w rozmowie z "Super Expressem".

Beata Tyszkiewicz jest autorką kultowego cytatu. Jej życie miłosne to materiał na film

Beata Tyszkiewicz wywodzi się z rodziny szlacheckiej. Gwiazda zawsze wykazywała się jednak sporym dystansem do siebie. W mediach od zawsze głośno było także o życiu uczuciowym aktorki. Trzy razy wychodziła za mąż. Po raz pierwszy stanęła na ślubnym kobiercu z Andrzejem Wajdą. Małżeństwo przetrwało jedynie dwa lata. Owocem tego związku jest córka Karolina. Drugim mężem gwiazdy był Witold Orzechowski, natomiast trzecim, i zarazem ostatnim, Jacek Padlewski, który jest ojcem młodszej córki Tyszkiewicz, Wiktorii. Wszystkie małżeństwa artystki zakończyły się rozwodami. Huczało od plotek także o rzekomym romansie z Andrzejem Łapickim, którego nigdy oficjalnie nie potwierdziła. "Miałam dwadzieścia dwa lata, kiedy zakochałam się bez pamięci w starszym ode mnie mężczyźnie. Miał ułożone życie - żonę, dwoje dzieci. To trwało blisko cztery lata" - pisała w swojej biografii.