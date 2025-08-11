Irena Karel zapisała się na kartach polskiej filmografii jako jedna z najbardziej cenionych, jak i najpiękniejszych aktorek. Mogliśmy ją podziwiać m.in. w tak kultowych produkcjach, jak "Wilcze echa", "Pan Wołodyjowski", "Chłopi", "Kochaj albo rzuć" czy "Miś". Oprócz gry aktorskiej Karel zachwycała też swoją urodą - gazety opisywały ją często jako "polską Brigitte Bardot". 10 sierpnia 2025 roku aktorka obchodziła 82. urodziny.

Irena Karel kończy 82 lata. Aktorka była prawdziwą ikoną kina lat 60. i 70.

Poza ponadczasowymi rolami Karel była również uznawana za artystyczną inspirację. Zdaniem niektórych to właśnie ona miała być pierwowzorem dla tytułowej "blondynki" z piosenki Jonasza Kofty - "Wakacje z blondynką". Urodą aktorka zachwycała jeszcze za czasów studiów. Karel uczęszczała wtedy do Akademii Teatralnej w Warszawie.

Gwiazda kina bardzo interesowała przy tym także media, które przed laty rozpisywały się przede wszystkim na temat miłosnego skandalu z jej udziałem. Karel miała bowiem wejść w romantyczną relację z Andrzejem Łapickim, którego poznała jeszcze na studiach. Spotkali się ponownie na planie "Poradnika matrymonialnego" i właśnie wtedy między nimi zaiskrzyło. Obydwoje byli w tym samym czasie w związkach. Ostatecznie Karel i Łapicki i tak się rozeszli, gdyż mężczyzna nie zdecydował się dla gwiazdy wziąć rozwodu. Karel stanęła na ślubnym kobiercu w 1974 roku, a jej wybrankiem okazał się operator Zygmunt Samosiuk.

Irena Karel sporadycznie pojawia się na medialnych wydarzeniach. Zrezygnowała z aktorstwa po śmierci męża

Samosiuk zmarł nagle w listopadzie 1983 roku, gdy Karel przebywała w Stanach Zjednoczonych. Aktorka była tak wstrząśnięta jego odejściem, że zawiesiła wtedy karierę aktorską. Na ekrany powróciła dopiero 1988 roku w telenoweli "W labiryncie". Później mogliśmy ją także oglądać w serialu "Plebania". Aktualnie Karel rzadko występuje w nowych produkcjach i jedynie od czasu do czasu pojawia się na wydarzeniach branżowych.