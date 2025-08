Bedoes podpalił się na scenie! Do sieci trafiło nagranie

Bedoes w trakcie koncertów wraca do hitowych numerów, o czym po raz kolejny przekonali się fani rapera. Podczas festiwalu Salt Wave w Jastarni zaprezentował między innymi utwór z 2018 roku. W trakcie jego wykonania zaskoczył wszystkich efektami pirotechnicznymi, o których głośno w polskich mediach. Co dokładnie wydarzyło się na koncercie?

Bedoes pokryty ogniem. Szybko opanował sytuację

"Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba. Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba"- tak brzmi fragment utworu "Delfin". Bedoes w Jastarni oddał to, o czym rapuje, pokrywając się ogniem, co wywołało ogromne wrażenie na fanach. Jego bluza płonęła od tyłu, ale muzyk nie panikował, ponieważ był to celowy zabieg. Show z ogniem trwał kilkadziesiąt sekund, a następnie Bedoes zgasił płomień, rzucając się do basenu z wodą na scenie. Zabieg był ryzykowny, ale bardzo efektowny. "Nie wierzę, że to zrobił", "Nie wierzę, uwielbiam go", "To jest wasz idol? Bo mój tak" - piszą słuchacze rapera na TikToku.

Bedoes nagrał utwór z topową polską wokalistką. Niedawno mówiła o srogiej karze

Raper ma w portfolio wiele kolaboracji z polskimi muzykami. Swego czasu odnalazł wspólny język z Dodą, z którą nagrał "Diamenty" oraz "Dom". Nie było tajemnicą, że Bedoes długo marzył o współpracy z Rabczewską. Wokalistka również ma napięty grafik i nadal koncertuje. Pod koniec lipca głośno było o jej występie w Łodzi, gdzie przedłużyła koncert o 30 minut. Myślała, że otrzyma karę wynoszącą 100 tys. zł. "Pani organizator po wszystkim próbowała mi wlepić 100 tys. kary, ale pani prezydent to wyśmiała, mówiąc, że był to najlepszy koncert i mogę robić tyle bisów, ile chcę" - pisała na Instagramie.

Rzeczniczka łódzkiego ratusza szybko wyprowadziła gwiazdę z błędu. "Od samego początku zabiegaliśmy o Dodę na Łódź Summer Festivalu. Cieszymy się bardzo, że wreszcie się udało i że jej występ spotkał się z tak pozytywnym odbiorem. Z rzekomą karą dla artystki doszło do nieporozumienia. To my, organizatorzy, płacilibyśmy karę za wydłużenie imprezy masowej, a nie Doda ze wydłużenie swojego koncertu" - przekazała "Faktowi".