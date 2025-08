Pamela Anderson i Liam Neeson wywołali w mediach wiele spekulacji na temat ich relacji. Ich zachowanie niektórych mocno zaskoczyło. Celebryci okazywali sobie czułość na czerwonych dywanach, ale mówili wtedy, że łączy ich przyjaźń. Podczas realizowania "Nagiej broni" bardzo się do siebie zbliżyli. W Nowym Jorku aktorka pocałowała Neesona przed kamerami. - To rozwijało się naturalnie. Nie zmuszaliśmy się do niczego - tak podsumował ten gest sam zainteresowany dla "Extra". Na początku sierpnia aktorzy znowu znaleźli się w centrum uwagi. Wszystko przez pewne nagranie.

Pamela Anderson i Liam Neeson ponownie w amorach. Wyszło komicznie czy romantycznie?

W trakcie brytyjskiej trasy promującej "Nagą broń" celebryci nawiązali do innego tytułu - odtworzyli kultową scenę z "Titanica", kiedy Kate Winslet i Leonardo DiCaprio stanęli na dziobie Titanica. Anderson i Neeson postanowili pokazać własną interpretację tego momentu niedaleko Londynu. Aktorka z otwartymi ramionami stanęła na łódce, a gwiazdor złapał ją, robiąc grymas, który szybko rozbawił internautów. Duet postanowił pokazać scenę w sposób humorystyczny, a nie romantyczny. Z powodu bliskości, jaką sobie okazywali, fani znowu zaczęli sądzić, że między aktorami jest coś więcej niż przyjaźń... Sam Neeson mówi jednak, że Anderson jest dla niego "przyjaciółką na zawsze", co przytacza portal Marca.

Pamela Anderson i Liam Neeson mają się ku sobie. Informatorzy są pewni

Przytoczmy, co na temat gwiazdorskiego duetu mówią osoby z otoczenia Anderson i Neesona. Okazuje się, że celebryci prywatnie spędzają ze sobą dużo czasu. "Pam gotuje i zajmuje się ogrodem, co jest bardzo niehollywoodzkie, a Liam to uwielbia" - przekazuje źródło "Daily Mail". "Pam opowiadała znajomym, że Liam jest w niej zakochany i robi dla niej wiele miłych rzeczy, na przykład wysyła jej kwiaty i spędza czas z jej synami i psami" - czytamy ponadto. Anderson również miesza w głowie internautom, ponieważ pod jednym ze zdjęć na Instagramie dodała wymowny podpis. "Miłość unosi się w powietrzu" - napisała aktorka.