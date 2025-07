Małgorzata Niemirska weszła do branży filmowej, mając zaledwie 16 lat. Właśnie wtedy wcieliła się w Lidkę w jednym z najpopularniejszych seriali lat 60. XX wieku - "Czterech pancernych i pies". Niemirska rozwijała karierę, a także ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jej starsza siostra, Ewa Wiśniewska, również spełnia się w aktorstwie. Panie przez długie lata nie miały ze sobą dobrych relacji.

Małgorzata Niemirska była skonfliktowana z siostrą. Co je poróżniło?

Niemirska przyznała, że niegdyś jej największym marzeniem było zostanie matką. "Był taki czas, że bardzo, bardzo chciałam mieć dziecko. Przeżyłam szereg zabiegów (...), ale na nic to się zdało" - przyznała w wywiadzie dla "Na żywo". "Ktoś tam rodzi szesnaste z kolei, nie chcąc ich mieć, a ktoś nie ma ani jednego. Tak widocznie miało być" - mówiła. Jej siostra, Ewa Wiśniewska, urodziła w wieku 21 lat. Wówczas na świecie pojawiła się Grażyna nazywana Inką. Wiśniewska nie miała jednak czasu na zajmowanie się córką. Jak przyznała - stawiała karierę ponad rodzinę. "Urodziłam Inkę, będąc na czwartym roku szkoły teatralnej, do zawodu wchodziłam więc z bagażem. Nie radziłam sobie z macierzyństwem" - wyjawiła w rozmowie z "Twoim Stylem". Grażynką opiekowały się nianie, a także ciotka. Niemirska stała się dla siostrzenicy niezwykle bliska, co miało być jednym z powodów konfliktu aktorek.

Przez dłuższy czas panie nie ukrywały, że są spokrewnione. Otrzymały nawet własne show zatytułowane "Ewa i Małgosia". Ostatnie program przynosił im wiele stresu i został zakończony w 1974 roku. Od tamtego momentu nie wchodził sobie w drogę. Obie nie komentowały doniesień o konflikcie. Osoby z ich otoczenia twierdziły, że siostry nie lubiły się tak naprawdę bez powodu. Przez lata się unikały.

Małgorzata Niemirska pogodziła się z siostrą. To doprowadziło do przełomu w ich relacji

Obie siostry miały problemy osobiste. Ewa Wiśniewska została porzucona przez Krzysztofa Kowalewskiego, a Małgorzata Niemirska w 2009 roku pochowała ukochanego męża, Marka Walczewskiego. Panie opiekowały się razem schorowaną matką, co je do siebie zbliżyło. Dziś siostry mają ze sobą dobry kontakt. Niemirska pojawiła się kilka lat temu na 50-leciu pracy artystycznej Wiśniewskiej. Od tego czasu aktorki deklarują, że mają dobrą relację i na co dzień rozmawiają i się wspierają.

