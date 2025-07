Mateusz Pawłowski obecnie ma 21 lat. Wielu fanów "Rodzinki.pl" wciąż pamięta go jako rezolutnego siedmiolatka z pierwszego sezonu hitu TVP. Pawłowski w tak młodym wieku zaczął grać u boku topowych polskich aktorów, czyli Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka. Zdobywał sławę razem z Maciejem Musiałem oraz Adamem Zdrójkowskim. Dziś ma gorzką refleksję, którą podzielił się z mediami.

Mateusz Pawłowski podsumował sławę w młodym wieku. "Dla mnie świat nigdy nie jest czarno-biały"

Rozwój osobisty, zawodowy i korzyści finansowe - na pewno takie plusy poznał w młodym wieku aktor. Jak przyznaje Mateusz Pawłowski, nie brakowało jednak minusów. - Dla mnie świat nigdy nie jest czarno-biały. Tak samo plan. Kiedy schodziłem z niego i spotykałem się z rówieśnikami, niekiedy czułem się wśród nich towarzysko wyoutowany. Początkowo zastanawiałem się, dlaczego nie rozumiem ich żartów. Potem jednak uzmysłowiłem sobie, że przecież większość dnia spędzałem z dorosłymi - zdradził Pawłowski w "Wysokich Obcasach". Towarzystwo dorosłych sprawiło, że aktor zaczął lepiej dogadywać się ze starszymi i żartować w podobny do nich sposób. To nie wszystko, co wymienił Pawłowski. - Swoją cenę miała również popularność. Przez nią niektórzy traktowali mnie z góry. Mieli wobec mnie oczekiwania. To było trochę raniące. Bo zawsze uważałem, że zanim kogoś się oceni, najpierw trzeba go poznać. Tymczasem spotykałem osoby, które widziały we mnie kogoś, kim nie byłem - wyznał.

Mateusz Pawłowski otrzymał szansę od reżysera "Rodzinki.pl". Nie zapomniał mu podziękować

Aktor dobrze dogaduje się z Patrickiem Yoką, który stoi za kultowym serialem TVP. Reżyser dał szansę Pawłowskiemu i trzeba przyznać, że był to świetny ruch. Serialowy Kacperek wyróżnił go w jednym z postów na Instagramie. "Panie Patricku, chciałem panu podziękować, nawet szczerze mówiąc, nie wiem, od czego zacząć. Za to, że mnie pan zauważył, dał mi szansę i nadal ją pan daje. Za pana cierpliwość, wyrozumiałość i chęć pomagania mi w rozwoju. Dzięki panu mogę doświadczać (i doświadczyłem) naprawdę wielu niesamowitych rzeczy, których prawdopodobnie nigdy w życiu bym nie przeżył" - przekazał.