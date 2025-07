Katarzyna Skrzynecka w 2009 roku poślubiła kulturystę Marcina Łopuckiego. Od tamtej pory duet nie rozstaje się na krok - często pokazują, jak spędzają czas. Skrzynecka doczekała się z Łopuckim córki Alikii Ilii. Kulturysta ma jeszcze dzieci z poprzedniej relacji - Dawida i Paulę, która skończyła 30 lat.

Katarzyna Skrzynecka czule o pasierbicy. "Trzecia dekada start"

Bliscy Katarzyny Skrzyneckiej świętowali urodziny Pauli w restauracji. Nie mogło obyć się bez wpisu aktorki, która zaznaczyła, jak córka męża jest jej bliska. Skrzynecka traktuje Paulę jak własną córkę. "Ta śliczna i kochana "18" w zielonej sukience celebruje okrągłe urodziny. Nie do wiary, że okrągłe, i to nie 20. (...) Trzecia dekada start. Żyj najszczęśliwiej, Paulusiu. Rodzinka w komplecie, ugoszczona" - czytamy opis rolki ze zdjęciami z urodzin. Rodzina zapozowała radośnie do zdjęć, a wszystko to skomentowali fani Skrzyneckiej. "Wszystkiego najlepszego", "Wygląda tak młodziutko i dziewczęco, że uwierzyłbym w 18", "Przefajna rodzinka. Wszystkiego pięknego" - czytamy komentarze.

Katarzyna Skrzynecka wspomina narodziny córki i mówi o pasierbicy

Katarzyna Skrzynecka w "Gali" przyznała, że Paula Łopucka to dla niej druga córka. - Jestem dla mojej starszej córki mamą. Kocham ją tak samo, jak moją młodszą córkę. I my się bardzo w życiu wspieramy. Wiem, że takie podejście nie jest częste, ale w naszej rodzinie tak właśnie jest - wyjawiła. Przypomnijmy, że jej młodsza córka przyszła na świat, kiedy aktorka miała 40 lat. O dziecko starała się długo. - Alisia urodziła się, gdy skończyłam 40 lat. Wcześniej czterokrotnie byłam w ciąży i nie udało mi się urodzić dziecka. Alisia była wyczekiwana i wymarzona. Nigdy nie straciłam nadziei - wspomniała Katarzyna Skrzynecka.