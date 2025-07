"The Voice Senior" to show, który od wielu edycji prowadzi Marta Manowska. Widzowie cenią ją za ciepło i profesjonalizm. Prezenterka pokazała w programie, jak i w "Sanatorium miłości", że potrafi znaleźć wspólny język z przedstawicielami starszego pokolenia. Obok prowadzącej pojawi się w najbliższym sezonie doświadczony dziennikarz. Domyślacie się, o kogo chodzi?

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo szczerze o zmianach w "The Voice Kids"

"The Voice Senior" z dziennikarzem na pokładzie. Znamy go z "Pytania na śniadanie"

W informacji prasowej przekazanej mediom Telewizja Polska ogłosiła, że nowy prowadzącym "The Voice Senior" zostanie Łukasz Nowicki. Zajmie tym samym miejsce Roberta Stockingera. Dziennikarza znamy z takich formatów jak "Przyjaciele na zawsze", "Postaw na milion" oraz "Pytanie na śniadanie", gdzie wita widzów o poranku u boku Joanny Górskiej. Z radością oznajmił fanom, że dołączy do Manowskiej, publikując zdjęcie z prezenterką. "Wielka duma i radość" - czytamy na Instagramie. Co więcej przekazał Nowicki? - Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji - ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie "The Voice Senior". To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60+ niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię - nie zawsze łatwą i radosną - przekazał TVP.

Łukasz Nowicki lubi się z Martą Manowską? Co za słowa

Show-biznes duetami stoi - nie tylko uczestnicy i jury składają się na sukces programu, ale i prowadzący muszą nadawać na tych samych falach. Zgrane i lubiane duety widzimy w programach porannych oraz na festiwalach. Często to oni zwiększają oglądalność formatu. Ciekawe, jak będzie w przypadku Nowickiego i Manowskiej. - O pracy z Martą marzyłem od dawna. Stworzyliśmy nawet wspólne projekty, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, ale się nie poddajemy. Cenię Martę, a ona mnie toleruje, więc to już dużo. Wspólnie poprowadzimy program, więc będę mógł się chwalić, że pracuję z Martą. Ale też każde z nas będzie miało wiele odrębnych zadań, więc liczę, że się sobą nie zmęczymy - przekazał Nowicki.