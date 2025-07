Justyna Żyła dała się poznać w show-biznesie jako żona skoczka Piotra Żyły. Relacja ze sportowcem nie przetrwała próby czasu i po 12 latach para postanowiła się rozstać. Obecnie byli małżonkowie tworzą nowe związki. Piotr Żyła związał się z Marceliną Ziętek, a Justyna jest w związku małżeńskim z Krzysztofem, o którym nie wiadomo za wiele w mediach. Fani pomyśleli ostatnio, że influencerka może być w ciąży. Justyna Żyła błyskawicznie ucięła te spekulacje.

Justyna Żyła otrzymała mocne pytanie. Nie bała się na nie odpowiedzieć

Pytanie o ciążę zawsze wywołuje emocje - nie każda kobieta chce rozmawiać na ten temat. Wiele gwiazd mierzy się także z niechcianymi sugestiami na ten temat w mediach społecznościowych. Tego doświadczyła Justyna Żyła po publikacji kolejnych zdjęć ze ślubu. Żyła zapozowała w sukni ślubnej w towarzystwie bliskich. Ujawniła wiele archiwalnych momentów. Jedna z internautek podzieliła się śmiałym wnioskiem. "Czyli jednak w ciąży! Super" - napisała. Co na to sama zainteresowana? Wspomniała o swojej sylwetce. "Jak już, to w ciąży spożywczej. Nie każda kobieta musi być chuda jak przecinek. Amen" - napisała.

Justyna Żyła przekonała się o tym, jakie jest macierzyństwo

Justyna Żyła doczekała się ze skoczkiem dwójki dzieci - Jakuba i Karoliny. Obecnie syn ma już 18 lat, a córka 13. Wielu mówi, że Jakub wygląda jak jego sławny ojciec. Justyna Żyła zadbała o to, żeby jej dzieci miały kontakt z jej nową miłością. Okazuje się, że ich relacja jest bardzo pozytywna. Wspomniała o tej kwestii, mówiąc portalowi Jastrząb Post o tym, czym zaimponował jej mąż Krzysztof. - Wszystkim. Od poczucia humoru do tego, jakim jest ojcem dla Kuby i Karoliny. Fajnie się dogadują - oznajmiła. W innym wywiadzie Żyła wspomniała o charakterach dzieci. - One są mieszanką charakterów. Są uparte, tak jak ja i Piotrek - obydwoje tacy jesteśmy. Kuba jest trochę takim leniuszkiem i taki był od urodzenia. Jest bardzo inteligentny i już dzisiaj wiem, że on krzywdy sobie w życiu nie da zrobić - przekazała w rozmowie z portalem parenting.pl