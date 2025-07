Jakub Rzeźniczak 28 listopada 2022 roku w Miami poślubił Paulinę Rzeźniczak. Para w 2024 roku doczekała się córki Antoniny, która znacznie odmieniła ich życie. Sportowiec chętnie pokazuje kulisy rodzinnych chwil na Instagramie. Jego fani pamiętają, że już kilka lat wcześniej został ojcem. Chodzi o jego córkę z poprzedniego związku i nieżyjącego syna Oliwiera, którego doczekał się z Magdą Stępień. Do tego faktu nawiązał jeden z internautów na Instagramie.

Jakub Rzeźniczak podziękował żonie. Burza pod wpisem. Odpowiedź mówi wszystko

W jednej z rolek na Instagramie sportowiec podsumował bycie tatą. "Dziękuję ci żono, bo pozwoliłaś mi być najlepszym tatą na świecie" - oznajmił krótko. Część widzów Rzeźniczaka widzi jego pozytywną przemianę. Sportowiec nieco zmienił wizerunek - coraz częściej pokazuje rodzinne kadry, odsuwając się tym samym od niedawnego PR-u skandalisty. "Chyba trafiłeś na swoją bratnią duszę. Widać zmianę w twoim zachowaniu kiedyś, a tym teraz. Miłość cię chyba uskrzydliła" - napisała jedna z fanek. Nie oznacza to, że internet darował mu dawne wypowiedzi dotyczące chociażby pierwszej córki. "A nie można było być takim ojcem dla innych dzieci?" - napisał inny internauta. Rzeźniczak postanowił zareagować. "Niestety, nie można było. Przeczytaj opis tej rolki, jak nie zrozumiesz to poproś kogoś żeby ci wytłumaczył" - odpisał piłkarz.

Jakub Rzeźniczak nie był zadowolony ze stołecznego ZOO. Przedstawiciele placówki odpowiedzieli

- Hej, warszawskie zoo - średnio tam macie. Zwierzątka strasznie daleko, punktów gastronomicznych więcej niż zwierząt. Szału nie było. Zoo w Płocku i Zamościu zrobiło na nas lepsze wrażenie - przekazał piłkarz na Instagramie po tym, jak odwiedził obiekt z rodziną. Postanowiliśmy skonsultować tę kwestię z warszawskim ZOO. "Każdy ma prawo do własnych wrażeń i opinii - w tym celu zapraszamy z wizytą do Warszawskiego ZOO po swoje odczucia i doświadczenia" - czytamy. Tymczasem misją warszawskiego zoo nie jest zapewnienie rozrywki i komfortu ludziom, a ochrona zagrożonych gatunków. To właśnie dlatego każde zwierzę w ogrodzie "ma zapewnione najlepsze możliwe warunki" - dowiedzieliśmy się.