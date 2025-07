Jennifer Lopez dopiero drugi raz odwiedziła Polskę. Już przed samym hotelem w Warszawie zebrało się mnóstwo fanów, którzy robili zdjęcia z wokalistką. Lopez postawiła na nocleg w Raffles Europejski przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie koszty noclegu w apartamencie gwiazd sięgają nawet 20 tys. złotych. Piosenkarka wypoczęła w komfortowych warunkach i następnie udała się na PGE Narodowy. Na miejscu zagrała spektakularny koncert, ale i w jej przypadku nie zabrakło wpadek. Co ciekawe, jedną z nich wykryła sama Justyna Steczkowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Lopez podczas ślubu z Benem Affleckiem

Jennifer Lopez i niezręczność na koncercie. Chodzi o strój

Estradowe stylizacje J.Lo robią wrażenie - nie brakuje wyciętych kombinezonów i body, błysku oraz drapieżnych elementów. W trakcie śpiewania przez tłum "Happy Birthday" z racji urodzin gwiazdy, które wypadały 24 lipca, wokalistka miała problemy ze spódnicą. Niespodziewanie odpięła się, co wyłapał jeden z tancerzy i od razu ruszył jej na ratunek. Pomogło to tylko na chwilę, ponieważ potem problem powrócił. Lopez musiała zareagować, ale mimo tego nie przerwała występu, o czym donosi "Fakt". Zdjęła niewygodną spódnicę z frędzlami i rzuciła ją w tłum. Kontynuowała show będąc w złotym body i nie dała po sobie poznać, że coś jest nie tak. Klasa!

Justyna Steczkowska wpadła w odwiedziny do J.Lo. Wyłapała to na starcie

Autorka "Gai", tak samo jak wiele polskich gwiazd, wybrała się na najgorętsze wydarzenie muzyczne w Warszawie 25 lipca i bawiła się razem z synem i jego partnerką. Steczkowska podzieliła się wnioskami na InstaStories już na początku wydarzenia. "Ładna kobieta, świetnie tańczy, dobry show, ale jak do tej pory cały czas leci playback" - podsumowała wokalistka. Chwilę później Lopez uraczyła fanów śpiewem na żywo, ale jednak wcześniejszy "popis" pozostawił na pewno niesmak u wielu słuchaczy. Co ciekawe, nasza gwiazda zauważyła, że ma z Lopez podobny gust - wokalistki mają tę samą czarną kurtkę, w której Lopez występuje na koncertach, a Justyna Steczkowska miała ją w sesji do zdjęć z najnowszej płyty i była w niej na Eurowizji.