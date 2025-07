Rafał Maślak chętnie relacjonuje kulisy prywatnego życia. Jego dom powstawał na naszych oczach - model pokazywał, z czym mierzył się podczas projektowania przestrzeni dla niego, Kamili Maślak oraz Maksymiliana i Michaliny. Dom jest skończony, więc następnym krokiem było urządzenie ogrodu. Model postawił na wypasioną przestrzeń, co zaraz zobaczycie.

Rafał Maślak latem może nie wychodzić z ogrodu. "Albo grubo, albo wcale"

W tej nowoczesnej przestrzeni nie brakuje jasnych mebli ogrodowych, leżaków, stolików oraz basenu - o takim marzył Rafał Maślak. W ogrodzie pełno oczywiście roślinności i całość prezentuje się bajecznie. Część przestrzeni jest zadaszona, więc rodzina może relaksować się, nawet kiedy pogoda nie do końca sprzyja wyjściu w plener. Widzimy, że influencer ma duży stół na zewnątrz, kanapę i wiele innych udogodnień. Pod koniec lipca zorganizował imprezę dla znajomych, z której zmontował rolkę. "To było epickie wydarzenie! Nie obyło się bez drobnych wypadków, całe szczęście, że nie uczestniczyli w tym ludzie, tylko sprzęt. Cieszę się, że miałem z kim świętować stworzenie wymarzonego ogrodu, bo to jest dla mnie najważniejsze" - przekazał na Instagramie. Co na to internauci? "Albo grubo, albo, wcale, prawda? Tak trzeba żyć", "Impreza cudna, a ten basen wymiata", "Marzenie", "Coś pięknego", "Mega gratulacje! Piękny ogród, życzę waszej rodzince dużo słoneczka i super zabawy w basenie" - czytamy.

Sandra Kubicka jest w trakcie tworzenia ogrodu. U niej basenu nie będzie

Co nowego u Kubickiej i Barona? U nich również trwają prace nad przygotowaniem ogrodu. Marzeniem Kubickiej jest estetyczna kuchnia na powietrzu i nie tylko. Wiemy, że w odróżnieniu od Maślaka nie zależy jej na basenie, co wyjaśniła w poście. "Chciałam basen, bo tak też miałam w Miami, ale wyszłam na zewnątrz, spojrzałam na niebo i ochłonęłam. Nie tu, Sandra, nie w tej pogodzie" - przekazała celebrytka. Ma inne cele, o których również wspomniała. "Będę miała swoją wymarzoną szklarnię, domek gościnny, domek dla Leosia, dużo zieleni i wymarzoną kuchnię ogrodową. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy roboty" - mogliśmy przeczytać.