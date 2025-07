Jego ojciec to legenda kina. Jan zagrał już w hicie Netfliksa

Nie jest tajemnicą, że dzieci znanych gwiazd chętnie idą w ich ślady. Nic dziwnego, w końcu dorastają w znanym im środowisku artystycznym i doskonale wiedzą, jak działa dana branża. Często podoba się im to na tyle, że same zaczynają wiązać swoją przyszłość z zawodem wybranym przez rodziców. Tak jest w przypadku synów Arkadiusza Jakubika.

Syn Jakubika poszedł w jego ślady. Na koncie ma już wiele ról

Arkadiusz Jakubik i jego żona Agnieszka Matysiak mają dwóch synów: 28-letniego Jakuba oraz 25-letniego Jana. Obaj postanowili pójść w ślady znanych rodziców. Arkadiusza Jakubika nikomu przedstawiać nie trzeba, w końcu jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów i mogliśmy widzieć go w największych kinowych hitach. Z kolei Agnieszka Matysiak spełnia się głównie w dubbingowaniu. Jakub Jakubik postanowił zostać natomiast reżyserem, choć na swoim koncie ma również role w filmach i serialach. Z kolei Jan Jakubik zdecydowanie wiąże swoją przyszłość z aktorstwem, choć Arkadiusz Jakubik wiele razy podkreślał, że nigdy nie zachęcał do tego żadnego z synów. Gdy jednak Jan wybrał szkołę aktorską, mógł liczyć na wsparcie rodziców. "Powiedziałem mu, że jeśli tak czuje, to musi spróbować, żeby nigdy potem nie żałował, że tego nie zrobił. Dostał się za pierwszym razem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby oni byli szczęśliwi, żeby spełniali się w tym, co robią" - powiedział Arkadiusz Jakubik w rozmowie z magazynem "Viva!".

Jan Jakubik zadebiutował w 2003 roku rolą w serialu "Na Wspólnej". Od tego czasu zaczęły się sypać różne propozycje zawodowe - w 2007 roku zagrał w "Szatanie z siódmej klasy", a dwa lata później zagrał z ojcem w "Domu złym". W tym wypadku ojciec i syn zagrali jedną postać - Arkadiusz Jakubik wcielił się w Edwarda Środonia, a Jan zagrał Edwarda Środonia w młodości. Syn aktora grał także w "Weselu", "Wiedźminie" oraz "Sortownii". Jan Jakubik ma też już na koncie rolę w hicie Netfliksa, czyli w "Infamii".

Jan Jakubik jest obecny w social mediach. Zbiera liczne komplementy

Jan Jakubik ma już oczywiście swój profil na Instagramie, ale na razie jest bardzo oszczędny w publikowaniu treści. Do tego momentu opublikował jedynie 13 fotografii, które przedstawiają go głównie na scenie lub podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych. Jan Jakubik nie wrzuca prywatnych kadrów ani selfies. Jego konto obserwują na razie 923 osoby, które jednak chętnie komentują zdjęcia i komplementują młodego aktora. Doceniają zarówno jego urodę, jak i talent. "Janek, jesteś piękny", "Świetnie zagrałeś. Byłem, widziałem, jestem pod wrażeniem", "Wybitny" - piszą internauci.