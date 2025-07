Małgorzata Rozenek wyjechała z rodziną na wakacje do Turcji. Spędza tam czas w luksusowym hotelu, który cenami zwala z nóg. Okazuje się bowiem, że tygodniowy pobyt dla dorosłych i dwójki dzieci może kosztować nawet 85 tysięcy złotych! Nic więc dziwnego, że hotel gwarantuje liczne atrakcje, w tym... koncert Jennifer Lopez. Małgorzata Rozenek miała więc niepowtarzalną okazję zobaczenia światowej gwiazdy na żywo.

Małgorzata Rozenek zachwyciła na koncercie Jennifer Lopez. Tak się ubrała

Nie da się ukryć, że zarówno polska, jak i zagraniczna gwiazda zachwycały wyglądem. Małgorzata Rozenek zaszalała ze stylizacją, wybierając dyskotekową sukienkę z odkrytymi ramionami, która w świetle reflektorów z pewnością zrobi furorę. Cała kreacja została wykonana z cekinów. Do tego gwiazda postawiła na delikatny makijaż i spięte włosy. Taka kreacja nie potrzebowała bowiem żadnych innych dodatków.

Z kolei Jennifer Lopez jak zawsze dała czadu na scenie, co można zobaczyć na jej instagramowym profilu. Gwiazda tryskała energią, wykonywała liczne układy taneczne i prezentowała kilka odważnych stylizacji. Nie da się ukryć, że trudno uwierzyć, że w ten sposób świętowała swoje 56. urodziny. Tak, być może nie każdy w to uwierzy, ale między Jennifer Lopez a Małgorzatą Rozenek jest dziewięć lat różnicy! W tym roku Małgorzata Rozenek świętowała swoje 47. urodziny. Polska gwiazda urodziła się 1 czerwca 1978 roku. Z kolei Jennifer Lopez przyszła na świat 24 lipca 1969 roku.

Jennifer Lopez puściły nerwy. Ze złości to zrobiła

Jennifer Lopez wystartowała z trasą "Up all night". Podczas jednego z koncertów w Hiszpanii doszło do nieoczekiwanego incydentu, podczas którego gwiazda nie hamowała swojej złości. Nie wyszedł jej bowiem jeden z układów tanecznych. Piosenkarka rzuciła kapeluszem, który w zamierzeniu miał wznieść się nad scenę, zamiast tego wylądował jednak u jej stóp. Na nagraniach z występu widać, jak Lopez ze złością wykopuje nakrycie głowy w stronę publiczności. Oczywiście nagranie błyskawicznie obiegło sieć.