Krzysztof Ibisz jest w związku małżeńskim z Joanną Ibisz od 2021 roku. Wcześniej był dwukrotnie żonaty - z Anną Zejdler do 2004 roku oraz z Anną Nowak do 2009 roku. Jest dowodem na to, że można mieć pozytywne relacje z byłymi partnerkami po latach od rozwodu. Mówi o tym w wywiadach, a także udowadnia to na Instagramie.

Krzysztof Ibisz odpoczywa z rodziną. Nowak-Ibisz zaczęła niespodziewany wątek

"Jedne z najpiękniejszych naszych rodzinnych wakacji niestety się kończą. Już wiemy: latem z małymi dziećmi tylko nad polskie morze. Miłego wypoczynku gdziekolwiek jesteście" - obwieścił gwiazdor Polsatu. Widać, jak pozuje z dwójką dzieci na rękach, a także korzysta z uroków lata. Na plaży nie zabrakło zapewne budowania zamków z piasku, o czym świadczy duża łopatka u jego syna. Fani w większości są zachwyceni rodzinnymi widokami, w tym Anna Nowak-Ibisz. "Ucz mnie i ucz, i na koniec coś zatrybiło" - napisała, nawiązując prawdopodobnie do ojcostwa Ibisza. Przypomnijmy, że jest tatą czwórki potomków i stale żartuje na temat swojego wieku. Mówi chociażby, że jest młodszy od swoich dzieci. Ibisz postanowił odpisać na komentarz byłej żony. "Jaki koniec? To dopiero początek" - napisał enigmatycznie. Mógł tym samym nawiązać do chęci powiększenia rodziny.

Krzysztof Ibisz wyznał, jak jego syn zareagował na córkę. To było urocze

Prezenter w rozmowie z Polsatem zdradził, jak jego syn Borys zareagował na córkę. "Przytulał, całował i mówił, że ją kocha. Teraz kiedy drugi dzień jesteśmy wszyscy razem, pojawiają się różne emocje i staramy się razem z Joanną pobyć w nich razem z nim" - opowiedział. Warto przypomnieć, że Ibisz ma również dwóch starszych synów: Maksymiliana i Vincenta. W związku z tym został już zapytany o to, czy myśli o byciu dziadkiem. W rozmowie z ShowNews odpowiedział szczerze. "Długo jeszcze będę czekał na ten moment, nic się nie zanosi. Generalnie jestem gotowy, chciałbym, natomiast ja mam dziecko, które ma dwa miesiące, więc jest co robić, daj mi odsapnąć" - podkreślił.