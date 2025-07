Morgane Polański to córka Romana Polańskiego. Jej mamą jest natomiast francuska modelka i aktorka Emmanuelle Seigner. Polański postanowiła pójść śladami rodziców i zainteresowała się ścieżką artystyczną. W Polsce w październiku 2025 roku wyjdzie film, w którym aktorka zagrała Krystynę Skarbek, pochodzącą z Warszawy agentkę brytyjskiego wywiadu.

Morgane Polański zgarnęła główną rolę. Zagrała polską agentkę

Córka Polańskiego wcieliła się w Krystynę Skarbek - polską agentkę brytyjskiego wywiadu, która współpracowała z Winstonem Churchillem. Film "Skarbek" w reżyserii Jamesa Marquanda został nakręcony w Polsce. Życie agentki było wypełnione ryzykownymi misjami podczas II wojny światowej. Wiemy ponadto, że Skarbek doczekała się Orderu Imperium Brytyjskiego, co świadczyło o jej szczególnym talencie i pracowitości. W trakcie wojny agentka funkcjonowała pod pseudonimem "Wanda" i pomagała Polakom w dostaniu się do Francji.

Krystyna Skarbek przyszła na świat w Warszawie w 1908 roku. W młodości brała udział w konkursach piękności. W trakcie wybuchu II wojny światowej działała jako kurierka w Tatrach. Później podczas pobytu w Wielkiej Brytanii postanowiła zgłosić się do SOE [Special Operations Executive, brytyjska tajna organizacja działająca podczas II wojny światowej - przyp. red.]. Przyjęła nowe imię i nazwisko - Christine Granville. Szybko zyskała zaufanie brytyjskich służb dzięki umiejętnościom dyplomatycznym i skuteczności.

Morgane Polański zagrała polską legendę. Jak wspomina tę przygodę?

Córka reżysera na początku nie wiedziała, kim jest Krystyna Skarbek. Jej historia jednak bardzo ją zaciekawiła. - Przeczytałam scenariusz i zachwyciłam się tą historią. Krystyna Skarbek jest absolutnie fascynująca. Bardzo mnie to poruszyło, bo jest to prawdziwa historia i nie mogłam uwierzyć, że nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Jak to w ogóle jest możliwe? Pytałam o nią kilka osób w Polsce i też jej historia nie jest powszechnie znana - przekazała Polański mediom. Poza nią w produkcji zobaczymy inne polskie nazwiska. Chodzi o Agatę Kuleszę, Piotra Adamczyka, Piotra Trojana oraz Jacka Belera. Film trafi do polskich kin 3 października.